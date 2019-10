Bürgerrechtler erinnert sich an Wismar 1989: „Niemand wusste, wo die Stasi lauert“

Wismar/Grevesmühlen

Michael Anderson denkt regelmäßig an 1989 zurück, an die Zeit, in der viele Menschen in der DDR auf die Straße gingen und die Mauer fiel. Er ist damals 31 Jahre alt und einer der Gründungsmitglieder des Neues Forums in Nordwestmecklenburg. Mittlerweile lebt er in Berlin, doch Nachrichten aus der Heimat liest er immer noch – so wie den Beitrag „Schüler-Film arbeitet friedliche Revolution in Proseken auf“. Der erschien am 7. Oktober in der Wismarer OSTSEE-ZEITUNG und hat ihn sehr berührt.

Alle Dokumente so schnell wie möglich vernichtet

„Ich finde es toll, dass junge Leute sich für die Geschichte interessieren“, sagt er. Im Sommer 1989 hat er die Bürgerbewegung Neues Forum in Nordwestmecklenburg mitgegründet, unter anderem mit dem früheren Landrat Erhard Bräunig. Im Hinterzimmer der Dorfkneipe in Naschendorf treffen sich die Männer. Fünf sind es insgesamt. Nicht alle kennen sich. Deshalb versichern sie sich zu Beginn des ersten Treffens Folgendes: „Dass wir nicht bei der SED aktiv sind und auch nicht zum Ministerium für Staatssicherheit gehören“, erinnert sich Michael Anderson. Im Verborgenen hätten sie sich beraten, „weil niemand wusste, wo die Stasi lauert“. Auch aus diesem Grund werden auch keine Fotos gemacht, keine Notizen und Aufzeichnungen aufgehoben. „Das war uns zu heiß. Wir haben alles so schnell wie möglich vernichtet, aus Angst verfolgt oder verhaftet zu werden“, erzählt Anderson. Heute bedauert er, dass es keine Dokumente aus der Zeit gibt.

Angst gehabt, dass Kinder weggenommen werden

Michael Anderson (61) erinnert sich an die Zeit 1989 zurück. Quelle: privat

Als sie ihr Neues Forum gründen, sind die Leipziger längst auf den Straßen unterwegs, um friedlich für Reformen zu kämpfen. „In Mecklenburg passierte nichts, das wollten wir ändern“, erklärt Anderson sein Engagement. Vor der Gründung der Bürgerbewegung fahren die Männer in die Stralsunder Kirche, um sich mit dortigen Mitstreitern auszutauschen. Danach wird in Grevesmühlen das Neue Forum gegründet und man schaut in die Wismarer Region. Dort ist Fritz Kalff sehr aktiv. Nach ersten Tagen des Kennenlernens lädt er zu einem gemeinsamen Treffen in Voßkuhl ein, wo eine Kundgebung am 18. Oktober in der Prosekener Kirche vorbereitet wird.

„ Fritz Kalff hat dafür massiv geworben, wir waren zurückhaltender und haben vor allem Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht“, berichtet Anderson. Ein Anwalt habe ihn geraten, dass sich von Ehepaaren nur immer einer bei der Mitarbeit und der Organisation solcher Veranstaltung engagieren und der andere sich komplett heraushalten solle. „Damit einem die Kinder nicht weggenommen werden, falls es zur Verfolgung durch die Polizei oder Stasi kommt“, erklärt Anderson. Seine Frau und er hätten damals einen kleinen Sohn gehabt und sich deshalb an den Rat gehalten. Fritz Kalff hat er als „Leitwolf“ in Erinnerung, der unbedingt in die Öffentlichkeit gehen wollte. „Er war sehr direkt, auch später in der Politik.“

Vater war „ein richtiger Kommunist“

So sah Michael Anderson früher aus. Quelle: privat

Michael Anderson hat Schiffbauschlosser in der Wismarer Werft gelernt. Später geht er in die Landwirtschaft. Sein Vater ist Vorsitzender einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) und „ein richtiger Kommunist“. Die meiste Zeit habe er nur für die Partei und die Landwirtschaft gelebt, seinem jüngsten Sohn schenkte er kaum Aufmerksamkeit. „Vielleicht hat mich das geprägt, ich wollte nie in diese Partei“, so Anderson. Die Eltern lassen sich scheiden und er will später etwas in „diesem stur von Kommunisten geführten Land“ verändern. Ziel des Forums sei nicht die Deutsche Einheit gewesen. „Wir wollten Reise-, Rede- und Pressefreiheit, freie Wahlen und ein Mehr-Parteien-System. Außerdem sollte kleines Unternehmertum zugelassen werden. „So naiv wie wir damals waren, wollten wir einen neuen Ostdeutschen Weg einschlagen, aber das waren Träume.“

Ansturm auf Kirche in Proseken

Am 18. Oktober ist Anderson in der Kirche Proseken dabei. Die ist rappelvoll. Insgesamt kommen 2000 Menschen, viele müssen draußen bleiben und hören über Lautsprecher, was das Neue Forum vorhat. „Was sich draußen abgespielt hat, habe ich nicht mitbekommen“, erinnert sich der heute 61-Jährige. Außerdem seien die Organisatoren lange Zeit vor Beginn durch den Hintereingang einzeln in die Kirche gegangen und lange nach Schluss der Veranstaltung einzeln wieder nach Hause, „um keiner Staatsmacht in die Hände zu fallen“.

Redner bei der Großdemonstration in Wismar

Fritz Kalff habe mit gewaltigen Worten die Massen in den Bann gezogen. Orgelmusik sei zu hören gewesen. „Die Eindrücke waren überwältigend und kommen alle paar Jahre wieder hoch.“ Bei Jubiläen wie jetzt zum 30. denke er öfter an die Zeit zurück. Gerne hätte Anderson an dem Filmprojekt als Zeitzeuge mitgewirkt. Und gerne würde er – wenn es beruflich klappt – am Freitag zur Gedenkveranstaltung nach Proseken kommen oder zu der am 7. November in Wismar. Dort hat er an dem Tag vor 30 Jahren bei der größten Demonstration Norddeutschlands vor 50 000 Menschen geredet – zu zwei Themen, die das Neue Forum angehen wollte: „Gemeinsam friedlich die aktuelle Regierung abwählen, freie Wahlen; den Überwachungsstaat abwählen, die Stasi abschaffen.“ Aufgeregt und voller Adrenalin habe er vor den Massen gestanden, die klatschen, jubeln und immer wieder rufen „Wir sind das Volk“.

SDP wird gegründet, danach geht es zur SPD

In der Folgezeit ziehen die Mitglieder von Betrieb zu Betrieb, von Schule zu Schule, von Gemeinde zu Gemeinde, um ihr Programm vorzustellen und weitere Anhänger zu finden. Dann kommt der Mauerfall. Weil das Neue Forum keine Partei ist und deshalb nicht zur Wahl zugelassen worden wäre, gründen viele Mitglieder – auch Michael Anderson – die SDP, eine eigene soziale Partei. Er ist das fünfte Gründungsmitglied. Da man der SDP aber kaum Chancen bei der ersten demokratischen Wahl ausrechnet, schließt sich die dann auf Raten der schleswig-holsteinischen SPD (in Namen von Björn Engholm und Dr. Klaus Klingner) doch der SPD an. Auch Michael Anderson ist lange SPD-Mitglied und sitzt acht Jahre lang als Abgeordneter in der Stadt Grevesmühlen und im Kreistag.

Programm am Freitag Unter dem Titel „Vergangenheit begreifen – Zukunft gestalten“ gibt es am 18. Oktober 2019 eine Veranstaltung, die an die Kundgebung des Neuen Forums 1989 in der Kirche Proseken erinnert – ab 16.30 Uhr. Nach einem Orgelspiel von Tilmann Richter und der Begrüßung durch Pastorin Anne Hala eröffnet der ehemalige Pastor Manfred Harloff das Programm. Nach ihm tritt gegen 16.45 Uhr Liedermacher Stephan Krawczyk aus Berlin auf. Seinen zweiten Auftritt hat er um 17.50 Uhr, den dritten um 18.20 Uhr. Der Gastredner Kai Langer von der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt/ Magdeburg spricht ab 17 Uhr und 18 Uhr zum Thema „Die Friedliche Revolution im Norden – 30 Jahre danach“. Gegen 17.20 Uhr präsentieren Zehntklässler der Regionalen Schule Proseken ein Film- und Geschichtsprojekt zum Thema. Im Anschluss an die Veranstaltung wird eine Gedenkstele vor dem Weitendorfer Tor aufgestellt.

Auch als Bürgermeisterkandidat für Grevesmühlen ist er im Gespräch – doch dazu kommt es nicht. 2000 zieht er mit seiner Frau nach Berlin, wo sie heute noch wohnen. Trotzdem sind sie regelmäßig bei der Familie in der alten Heimat. Bereut hat Michael Anderson nichts. Nur schade findet er etwas: „Dass es kein einziges Bild von der Zeit damals gibt.“

Von Kerstin Schröder