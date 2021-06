Bummiolympiade: So sportlich sind Wismars Vorschulkinder

Wismar

„Mir hat das Laufen am meisten Spaß gemacht“, sagt Hans. Kein Wunder, der Sechsjährige ist auch allen davongelaufen. Im Ballwurf ließ er ebenso alle hinter sich. Das kleine runde Leder landete mit 14,80 Meter am weitesten von der Linie entfernt. Nur im Weitsprung war jemand besser als er – Lucy. 2,20 Metern sind im Sand gemessen worden. Bei Hans waren es 1,85 Meter.

Zur Galerie Laufen, springen, werfen: Die Mädchen und Jungen der Vorschulgruppe in der Kita „Löwenzahn“ in Wismar traten am Montag zur Bummiolympiade an. Austragungsort war der Bürgerpark.

Alles in allem hatten die Vorschulkinder der Wismarer Kita „Löwenzahn“ riesigen Spaß bei der Bummiolympiade, die am Montag coronabedingt in den Bürgerpark verlegt wurde. In der Regel treten in Wismar alle Kitas der Umgebung gemeinsam im Kurt-Bürger-Stadion an. Bis zu 400 Mädchen und Jungen sind meistens dabei. Wie schon im vergangenen Jahr führt jede Kita für sich den sportlichen Wettbewerb durch.

Für den haben die Vorschulkinder der Kita „Löwenzahn“ fleißig geübt. Für das Ballwurf-Training hat Kita-Leiter Tino Jablonski sogar sein Büro in der ersten Etage der Einrichtung geopfert. „Ich habe das Fenster geöffnet, in das die Kinder dann zielen sollten“, verrät er.

Von Jana Franke