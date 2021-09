Bülow

Musik spielt im Leben von Torsten Neitzel eine entscheidende Rolle. Ohne sie wäre der 56-Jährige heute nicht da, wo er ist: Er tritt bei der Bundestagswahl als Direktkandidat für die Freien Wähler im Wahlkreis 13 an, zu dem unter anderem Bad Doberan, Wismar und Grevesmühlen gehören.

„Ich wurde in Bernau geboren und wollte immer Musik machen“, sagt Torsten Neitzel. Weil das in der DDR nicht möglich gewesen sei, entschied er sich zur Flucht. Doch er wurde erwischt und wegen Republikflucht zu 15 Monaten Haft verurteilt. „Nach zehn Monaten bin ich über ein Abschiebeprogramm rausgekommen und dann nach Bayern gegangen.“ Am Anfang habe er dort niemanden verstanden, dann aber viele Freunde gefunden – auch durch das Musizieren in verschiedenen Bands. „Ich spiele Schlagzeug, Bass und Klavier.“ Und er konnte schließlich klassische Gitarre studieren. Auch beruflich beschäftigt sich Torsten Neitzel mit Instrumenten: Er baut sie. „Ich bin gelernter Tischler und habe mich als Instrumentenbauer selbstständig gemacht“, sagt er. Die handwerkliche Ausbildung kommt ihm auch zugute, wenn er ein Wohnhaus am Malchiner See ausbaut, in dem er künftig leben möchte.

Über Bürgerinitiative zur Politik

In seinem Berufsleben war Torsten Neitzel auch schon in der Kranken- und Altenpflege tätig. „Ich hatte schon immer eine Neigung für das Soziale“, sagt er. Zur Politik kam er über die Praxis. „Ich habe damals in Bernau gewohnt und war von der Altanschließerproblematik von Straßenausbaubeiträgen betroffen. Wir haben eine Bürgerbewegung gegründet und tatsächlich einige Sachen erreicht.“ Deshalb sei er dabei geblieben, engagierte sich auch im Stadtrat.

„Man muss auch mal Fehler eingestehen“

Torsten Neitzel wünscht sich einen Paradigmenwechsel in Politik und Wirtschaft. „Politik und Verwaltung müssen Dienstleister am Bürger sein und nicht umgekehrt“, sagt er. „Man muss konsensbereit sein und auch mal Fehler eingestehen.“ Zudem seien Verwaltung und Bundestag zu aufgebläht. „Es ist alles so behäbig.“ Statt vieler einzelner Krankenkassen spricht sich Torsten Neitzel für eine Bürgerversicherung aus. „Und das Gesundheitssystem gehört nicht in private Hand“, sagt er. „Wenn Profit die Maxime ist, werden Mensch und Natur immer geschädigt.“

Torsten Neitzel macht sich auch Gedanken darüber, ob die Energiewende nicht zu schnell vorangetrieben werde. „Vielleicht hätte man die Atomkraft noch ein paar Jahre behalten und stattdessen die Kernfusions- oder Wasserstoffforschung vorantreiben sollen.“ Die Alternativen seien derzeit nicht wirklich ausgereift. So könnten zum Beispiel Elektroautos der ersten Generation nicht als Gebrauchtwagen weiterverkauft werden. „Ich bin auch für kostenlosen Nahverkehr in großen Städten und den Ausbau von Radwegen. Aber oft ist die Infrastruktur so ausgebaut, dass keiner mehr hinpasst“, sagt er.

Es sei wichtig, den Menschen zu zeigen, dass man sich als Partei tatsächlich kümmert. Man müsse Vertrauen in die Politik schaffen und zurückgewinnen. „Die Welt können wir nicht umstürzen, aber in kleinen Schritten anfangen“, sagt Torsten Neitzel.

