Buntes Händlertreiben: So war der Martinsmarkt im Klanghaus Ilow

Ilow

Wenn der Martinsmarkt seine Türen öffnet, dann wird es eng im und um das Klanghaus Ilow. Auch am Sonntag hat das Markttreiben wieder viele Gäste in den kleinen 35-Seelen-Ort vor den Toren Wismars gelockt und zu den Ständen der Händler. Die haben einiges angeboten: cremigen Honig, deftigen Aal und lecker duftende Wurst. Uta Wandschneider hat den Ostseeaal selbst geräuchert: „Das ist frischer Poeler Ostseefisch“, sagt sie und reicht einmal Apfel-Zwiebel-Schmalz dazu. Von gegenüber zieht der Geruch von geräucherter Wurst herüber. Der Hofladen Sabö aus Nantrow bietet Rotwildsalami und -knacker und Salami mit Knoblauch zum Kosten und Verkauf an.

Heißhunger auf Erbsensuppe

An der Gulaschkanone muss sich derweil Daniel Wagner sputen. Am Morgen hat er seine Erbsensuppe frisch zubereitet, die muss jetzt schnell wieder heiß gemacht werden. Die ersten hungrigen Gäste können es kaum abwarten und fragen schon vor dem Mittag nach einer Portion.

„Wir bieten Hobbykünstlern und -handwerkern die Gelegenheit, ihre Waren vorzustellen und zu verkaufen. Dabei sollen die Anbieter überwiegend aus der Region kommen. Und so stellen wir auch noch die kulturellen Veranstaltungen des Klanghauses vor“, berichtet Vereinsmitglied Erika Godemann die Idee des Martinsmarktes in Ilow. Das Klanghaus hat sich zu einem Kulturtreffpunkt Mecklenburg-Vorpommerns entwickelt – idyllisch gelegen, umgeben von viel Natur. Bis zu 150 Stühle können für Besucher aufgestellt werden, es gibt eine große und eine kleine Bühne. Auf der finden in diesem Jahr rund 20 Veranstaltungen statt – sowohl Konzerte, Puppenspiele, Kabarett und Lesungen als auch ein Kulturpicknick. Seit 2007 ist das Klanghaus Veranstaltungsraum des Vereins Kulturwirkstatt Ilow. Das historische Gebäude ist mit öffentlicher und privater finanzieller Unterstützung und mit persönlichem Engagement der Vereinsmitglieder umgesetzt worden.

Viel Platz für die Händler

Die Stühle sind für den Martinsmarkt herausgeräumt worden. So haben die Händler mehr Platz. Gleich am Eingang hat sich Brigitte Ceslowsky mit ihren Ostsee-Seifen postiert und wartet auf Kundschaft. Dabei geht es nicht nur um den Verkauf. Die OZ-Zustellerin macht auch gleich noch auf die Termine am dritten und vierten Advent in Neuburg aufmerksam, an denen man bei Kaffee und Gebäck ab 10 Uhr weihnachtlich shoppen kann.

Der Arbeitslosenverband Bad Kleinen ist mit einem Handarbeitsstand vertreten, Inge Jahnel und Annegret Kley werben für ihre Weihnachtsstrümpfe. „Alle Einnahmen verwenden wir für einen guten Zweck in unserem Verein“, ist den Frauen wichtig zu sagen.

Ganz individuellen Schmuck aus Edelsteinen gibt es bei Sylvia Pommer und Bilder und Fotografien bietet Conni Zubeil aus Alt Karin an. Sie fotografiert häufig an der Ostsee und hat den Weißkopfseeadler nach einer Vorlage gezeichnet. Und so schlendern die Besucher mehrere Runden durch das Klanghaus, kaufen doch noch Lose für die Tombola und sitzen dann auf dem Rang bei Kaffee und Kuchen. „Als Standgebühr nehmen wir kein Geld, sondern einen selbst gebackenen Kuchen von den Hobbykünstlern“, sagt Heidrun Teichmann und schenkt den Gästen Kaffee nach.

Von Frank Peter Reichelt