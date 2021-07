Wismar

Ausverkauf bei Rossmann im Burgwallcenter. Viele Kunden nutzen die letzten Tage vor der Schließung, um sich mit Kosmetikartikeln zum halben Preis einzudecken. Ab Sonnabend ist die Filiale des Drogeriemarktes dicht. Stattdessen öffnet am selben Tag eine neue in der Poeler Straße/Ecke Wiesengrund.

Bereits vor zweieinhalb Wochen gingen die Lichter im Reisebüro des zentral gelegenen Einkaufszentrums an der Lübschen Straße aus. Die „Flugbörse“ hat ihren Betrieb zum 30. Juni eingestellt. Die OZ hörte sich in der Kundschaft um, welche Geschäfte sich auf den frei gewordenen Flächen im Burgwallcenter ansiedeln sollten.

Kunden wollen wieder Drogeriemarkt

„Ein anderer Drogeriemarkt.“ Die Antwort kommt prompt von Marion Dettmann. „Das wäre das Beste für alle Bewohner, die hier in der Gegend und am Friedenshof wohnen.“ Auch die 52-Jährige ist in diesem Stadtteil zu Hause. „Man kann im Burgwallcenter gleich viele Sachen auf einmal erledigen. Nur die Drogerie fehlt jetzt.“

In der Einkaufspassage befinden sich noch ein Schreibwarenladen, ein Teeladen, ein Schuh- und ein Bekleidungsgeschäft, ein Discounter, ein Supermarkt sowie eine Bäckerfiliale. Der 1993 errichtete Gebäudekomplex beherbergt außerdem mehrere Arztpraxen, eine Apotheke, weitere Einkaufsläden, eine Gaststätte und Büros von Anwälten.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Statt Rossmann andere Drogeriekette

Dass Rossmann schließt, sei besonders für die älteren Menschen ein großer Verlust, sagt Dana Gromoll. Die meisten wünschen sich deshalb, dass es wieder eine Drogerie gibt. Auch sie selbst würde das begrüßen.

„DM wäre gut“, meint Isabell Gleisberg (25). Die Drogeriekette hat bereits eine Filiale in Wismar, auf dem Marktkauf-Gelände in Hinter Wendorf. Die junge Mutter kauft derzeit vor allem Windeln und Babynahrung in der Drogerie ein. Auch jetzt liegen zwei Gläschen im Kinderwagen.

Wegen der Kosmetikartikel fände es Uwe Förster gut, wenn sich wieder ein Drogeriemarkt ansiedelt. Dort kauft der 62-Jährige seine Rasiercreme und Duschbad.

Biomarkt und Reformhaus gewünscht

Nach kurzem Überlegen, welches Sortiment ins Burgwallcenter passen könnte, sagt Dietlinde Horster: „Einen Biomarkt fände ich gut. Oder einen Laden von MV-Liebe, dem Unternehmen der jungen Frau, von dem ich gelesen habe.“ Auch ein Reformhaus könnte sie sich gut vorstellen. Das sei schade, dass es das nicht mehr gibt, sagt die Wahlwismarerin. Sie ist vor sechs Jahren in die Hansestadt gezogen.

„Das ist hier doch ein Zentrum, wo sich die Leute auch treffen“, sagt Lina Buffy und verweist auf die Tische und Stühle unter der großen Glaskuppel. Eine Café-Ecke des Lila Bäckers. „Eigentlich ist es notwendig, dass es hier außer den beiden Einkaufsmärkten auch eine Drogerie gibt“, meint die Urlauberin. Sie hat am Alten Hafen eine Ferienwohnung bezogen und kam wegen Blasenpflastern ins Burgwallcenter.

Von Haike Werfel