Das Busunternehmen Rebus im Landkreis Rostock hat Änderungen zum Fahrplanwechsel am 4. Januar angekündigt. Diese betreffen unter anderem die Linie 119, die zwischen Bad Doberan, Ostseebad Nienhagen, Elmenhorst mit Endziel Warnemünde oder Rostock-Lütten Klein verkehrt. Hier wird das Angebot erweitert.

„Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie und des damit verbundenen Rückgangs der Fahrgastzahlen haben wir uns bewusst für die Ausweitung des Angebotes entschieden. Es ist uns wichtig, auch in schwierigen Zeiten ein zuverlässiger Partner für unsere Fahrgäste zu sein“, betont Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk.

Die Linie 119 zwischen Bad Doberan und dem S-Bahnhof Lütten Klein verkehrt wochentags ab 4. Januar alle 20 Minuten. Warnemünde wird im Stundentakt angefahren mit Anbindung an die RB 11 in Bad Doberan angefahren. Am Wochenende gibt es statt des bisherigen Zwei-Stunden-Taktes nun stündliche Fahrten, bei denen auch der S-Bahnhof Lütten Klein bedient wird, informiert das Unternehmen

„Wir möchten mit dem erweiterten Angebot auf der Linie 119 den Bedürfnissen und Wünschen unserer Fahrgäste nachkommen. Zudem sehen wir mit Blick in den Sommer auch eine steigende touristische Nachfrage auf dieser Linie“, so Nienkerk. Im Zuge der Fahrplanerweiterungen wurde auch der Linienverlauf angepasst und durch die neue Linie 130 von Börgerende nach Rethwisch ergänzt.

Die 119 wird ab Januar nicht mehr zwischen Börgerende und Rethwisch fahren. Hier ist dann die Linie 130 unterwegs, die Anschluss an die 119 in Rethwisch hat.

Die Linie 122 verbindet weiterhin den S-Bahnhof Lütten Klein über Admannshagen mit Bargeshagen. Lediglich die einzelnen Fahrten während der Schulzeit zwischen Admannshagen und Rethwisch entfallen. Diese werden zukünftig von der Linie 130 bedient, so das Unternehmen. Einzelne Fahrten werden in der Schulzeit über Admannshagen und Bargeshagen hinaus bis nach Rabenhorst geführt.

Die neuen Fahrpläne sind im Internet unter www.rebus.de abrufbar.

