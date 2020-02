Busfahrer streiken am Mittwoch in Wismar und Nordwestmecklenburg

Wismar

Am Dienstag haben sich die Busfahrer in Wismar und Nordwestmecklenburg nicht an den Streiks beteiligt – am Mittwoch sieht das anders aus: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für den 26. Februar ihre Mitglieder zu einem erneuten Warnstreik aufgerufen. Aus diesem Grund können von unserem Unternehmen von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss keine Leistungen im Linien – und Schülerverkehr angeboten werden, teilt das Unternehmen Nahbus mit. Von diesen Einschränkungen sind der Regionalverkehr im gesamten Landkreis Nordwestmecklenburg und der Stadtverkehr von Wismar betroffen.

2,06 Euro mehr pro Stunde gefordert

Die Busfahrer streiken für mehr Geld. Die Gewerkschaft fordert für die landesweit rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Der Tarifvertrag soll demnach eine Laufzeit von einem Jahr haben. Hintergrund dieser Angleichung seien die nicht mehr akzeptablen Lohn- und Gehaltsunterschiede zwischen Ost und West.

Die Arbeitgeber boten 70 Euro monatlich oder eine Einmalzahlung von 500 Euro bis zum 30. Juni 2020. Dies lehnte die Gewerkschaft ab. Die Verhandlungen sind abgebrochen worden, sollen aber am 3. März fortgesetzt werden.

1,6 Millionen Euro Mehrkosten

Laut Kreisverwaltung würde die von der Gewerkschaft geforderte Lohnerhöhung für das Unternehmen Nahbus Mehrkosten in Höhe von 1,6 Millionen im Jahr bedeuten. Wir werden auf Arbeitergeberseite prüfen, mit welchen Angeboten wir in die nächste Verhandlungen gehen“, so Landrätin Kerstin Weiss ( SPD).

Nach Verdi-Angaben liegt der Durchschnittsverdienst eines Busfahrers im Osten bei monatlich rund 2500 Euro brutto, im Westen seien es 250 Euro mehr. Laut Arbeitgeberseite bekommt die Mehrheit der Bus- und Straßenbahnfahrer in MV derzeit ein tarifliches Brutto-Grundgehalt von 2675 Euro im Monat.

Von Kerstin Schröder und Michael Prochnow