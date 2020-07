Busfahrten in Nordwestmecklenburg werden ab dem 1. Juli billiger

Wismar

Ab dem 1. Juli wird das Busfahren in Nordwestmecklenburg günstiger. Wie der Kreisausschuss am Montag beschlossen hat, wird die Corona-bedingte Mehrwertsteuersenkung in Form von reduzierten Ticketpreisen an die Fahrgäste von Nahbus weitergegeben. Somit soll ein Anreiz zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) geschaffen werden.

Insbesondere Vielfahrern und Abonnenten kommt diese neue Regelung zugute. So kostet ab heute im Gesamtnetz (Preisstufe C) eine Wochenkarte 90 Cent weniger, bei einer Monatskarte spart man 2,50 Euro. Für eine Abo-Monatskarte werden bis zu 2,10 Euro weniger fällig. Auch Schüler und Azubis profitieren, denn ermäßigte Wochen- und Monatskarten sowie ermäßigte Abo-Monatskarten werden ebenfalls günstiger. Abonnenten, die bereits im Juni per Lastschrift ihre Abo-Karten für den Monat Juli bezahlt haben, erhalten von Nahbus eine Gutschrift erhalten.

Preise gelten bis Ende Dezember

Die reduzierten Ticketpreise gelten vorerst bis zum 31. Dezember 2020. Auf der Webseite ist unter www.nahbus.de/tickets-tarife eine komplette Tarifübersicht über alle Preisveränderungen hinterlegt. Fahrscheine können wie üblich beim Busfahrer oder im Online-Shop unter www.nahbus-shop.de gekauft werden.

