Busse rollen ab Montag wieder nach regulärem Fahrplan durch Wismar

Ab Montag, 27. April, beginnt für einige Schüler wieder der Unterricht in den Schulen. Daher werden die Busse in Wismar und Nordwestmecklenburg wieder nach dem regulären Fahrplan fahren. Es gilt der Schulfahrplan – unabhängig davon, ob in einigen Schulen der Unterricht stattfindet oder nicht.

Ebenfalls ab dem 27. April tritt die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung im Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft, da hier der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhaltbar ist. Somit müssen alle Fahrgäste, die den Bus nutzen möchten, ihre Nase und ihren Mund bedeckt halten. Hierbei sind Alltagsmasken oder selbst genähte Masken ausreichend. Alternativ wird auch die Bedeckung von Mund und Nase mit einem Schal oder Halstuch akzeptiert.

Auch Schüler müssen Masken tragen

Für Fahrgäste ohne Mund-Nasen-Bedeckung kann der Einstieg verweigert werden. Die Regelung gilt auch für Kinder ab dem schulpflichtigen Alter. Somit sind die Eltern aufgerufen, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder ab dem 27. April nur mit Mund-Nasen-Bedeckung in den Bus steigen.

Von dieser Pflicht ausgenommen sind Fahrgäste, die wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können.

Das für den Busverkehr zuständige Unternehmen Nahbus wird in der Anfangszeit bei Bedarf Einmal-Masken zum Verkauf anbieten.

