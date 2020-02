Grevesmühlen/Wismar

Eine solche Streikwelle hat es seit Jahren nicht mehr gegeben. Die Busfahrer von Nahbus haben am Mittwoch erneut die Arbeit niedergelegt, zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen blieben die Busse auf dem Hof. Und die Chancen, dass das nicht die letzte Aktion beim Kräftemessen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft ist, sind ziemlich groß. Die Hintergründe erklärt Roy Mulack, Betriebsrat bei Nahbus in Grevesmühlen:

OZ: Die nächste Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaft und dem kommunalen Arbeitgeberverband findet Anfang März statt. Bis dahin sind es noch ein paar Tage. Müssen sich die Fahrgäste auf weitere Streiks einstellen?

Roy Mulack: Das hängt mit dem Entgegenkommen der anderen Seite zusammen. Zum Beispiel hat der fünfte Verhandlungstag eigentlich gar kein Angebot gebracht. Natürlich kann man sich zusammensetzen. Nur, wenn die Gegenseite nicht bereit ist, etwas anzubieten, dann wird es schwierig.

Können Sie das kurz erklären?

Mulack: Am vierten Verhandlungstag beispielsweise haben wir um 10 Uhr begonnen, um 13.30 Uhr gab es das erste und einzige Angebot der Arbeitgeberseite.

Für Außenstehende zur Erklärung, wie kann man sich solch eine Verhandlung vorstellen?

Mulack: Man setzt sich zusammen, dann gibt es Erklärungen, wie zum Beispiel von der Arbeitgeberseite, dass man kaum Möglichkeiten habe und so weiter. Wir haben durchaus Verständnis. Aber der Busfahrer muss auch seine Rechnungen bezahlen, und wenn das einzige Angebot tatsächlich noch nicht einmal die Hälfte der Inflationsrate ausgleicht, dann würden wir, wenn wir dieses Angebot (70 Euro pro Person war das Angebot, Anm. d. Red.) annehmen, nur theoretisch mehr Geld in der Tasche haben.

Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) hat auf dem Kreistag erklärt, dass, würde Nahbus die Forderung von rund zwei Euro mehr Stundenlohn umsetzen, pro Jahr Mehrkosten von rund 1,6 Millionen Euro entstehen würden. Nachvollziehbar aus Ihrer Sicht?

Mulack: Dass höhere Kosten entstehen, ist keine Frage. Wir haben das nicht hochgerechnet, doch die angebotenen 70 Euro pro Monat und Person sind zu wenig. Wir sind rund 200 Beschäftigte im Unternehmen Nahbus, davon allein rund 160 Busfahrer.

Die 70 Euro haben Sie abgelehnt?

Mulack: Ja, der Gerechtigkeit wegen wollen wir eben keinen festen Betrag, sondern die Anhebung der Stundenlöhne um 2,06 Euro, so dass alle Kollegen, egal in welcher Entgeltgruppe davon profitieren. Zum Vergleich, in der niedrigsten Eingruppierung der Busfahrer verdienen wir 250 Euro weniger als die Kollegen in Lübeck. Das wollen wir ausgleichen.

In Schleswig-Holstein streiken die Busfahrer aktuell vier Tage lang, steht uns das auch in Mecklenburg-Vorpommern bevor?

Mulack: Dazu kann ich aktuell nichts sagen.

Wie reagieren die Fahrgäste auf die Aktionen der Busfahrer?

Mulack: Ich habe mit den Kollegen in der Anrufzentrale gesprochen, die sagen, es gibt natürlich Leute, die sauer sind, weil die Busse nicht fahren, aber die große Masse hat Verständnis dafür.

Apropos Verständnis, weil die Schulbusse nicht fahren, haben etliche Eltern, deren Kinder auf die Busse angewiesen sind, einige Probleme. Was sagen sie denen?

Mulack: Natürlich haben wir dafür Verständnis, aber wir haben bewusst nicht am Tag der Zeugnisübergabe nicht gestreikt und auch nicht am ersten Schultag nach den Winterferien. Das war eine bewusste Entscheidung.

Warum streiken eigentlich nicht alle Busfahrer am gleichen Tag in MV? In Schwerin und Vorpommern-Greifswald beispielsweise fahren am Mittwoch die Busse.

Mulack: Schwerin hat einfach einen anderen Tarifvertrag, und in Vorpommern-Greifswald ist die Situation, dass sie inzwischen einige Mitarbeiter aus Polen beschäftigen.

