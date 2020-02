Busstreik in Wismar: So läuft es sich zu Fuß durch die Stadt

Wismar

Dunkle Wolken hängen über dem Zentralen Omnibusbahnhof in Wismar. Kalter Wind weht vom Hafen herüber. Die großen Schneeflocken vom frühen Morgen haben sich in Regenschauer verwandelt. Gerne würde ich jetzt in einen warmen Bus einsteigen, doch die Fahrer streiken. Ich muss also zu Fuß losziehen – so wie all die Menschen, die dringend zur Arbeit oder zum Arzt müssen und sich zwei Taxifahrten am Tag nicht leisten können. Wie für sie der Fußmarsch heute wäre, das möchte ich nachempfinden.

Mit ausgespanntem Regenschirm stemme ich mich gegen den Wind und laufe Richtung Hafen. Mein Ziel ist das Sana-Klinikum im Stadtteil Friedenshof. Es dürfte ungefähr drei Kilometer weit weg sein. Das klingt machbar. Doch wenn die Hosenbeine schon nach kurzer Zeit nass an den Oberschenkeln kleben, ist die Strecke kein Vergnügen.

Zwar schützt der Regenschirm Kopf und Oberkörper, doch er klappt auch immer wieder nach oben um – so wie an den Fischkuttern. Der Wind ist einfach unberechenbar, und er bringt meine feuchten Hände schnell zum Frieren. Ich versuche, sie in den Jackenärmeln etwas aufzuwärmen, doch das klappt nicht wirklich.

Nicht genügend Geld für Taxifahrten

Lena (31) steht an einer Haltestelle am Kreisel der Lübschen Straße. Sie hat einen Arzttermin und vom Streik nichts mitbekommen. Telefonisch fragt sie einen Bekannten, ob der sie abholen kann. Fahrgemeinschaften funktionieren an Streiktagen recht gut. Ich würde auch gerne jemanden anrufen, doch ich muss für den Test zu Fuß weiter. Nur selten kommt mir jemand entgegen.

Eine Frau mittleren Alters ist mit dünner Jacke unterwegs – und auch nicht wegen des Busstreiks. „Ich gehe immer zu Fuß zur Arbeit“, sagt sie. Respekt, denke ich und erspähe in der Nähe den Supermarkt am Holzdamm. Mit fällt das große Dach am Eingang auf. Dort stelle ich mich kurz unter, denn es schüttet gerade wie aus Eimern. Glücklicherweise hält die Extra-Regenjacke dicht.

Das letzte Angebot Das Angebot der dritten Verhandlungsrunde an die Gewerkschaft der Busfahrer lautete nach Aussage des Kommunalen Arbeitgeberverbands Mecklenburg-Vorpommern wie folgt: 2020 sollten die Busfahrer monatlich zusätzlich 70 Euro bekommen, 2021 zusätzlich 40 Euro. Das bedeute für die Mehrheit der Beschäftigten eine Lohnsteigerung von 4,4 Prozent und für die Unternehmen pro Mitarbeiter eine jährliche Mehrbelastung von mehr als 1000 Euro. Die Gewerkschaft ver.di fordert laut Kommunalem Arbeitgeberverband allein für 2020 eine Gehaltssteigerung von bis zu 20 Prozent – das entspreche 458 Euro pro Monat und Beschäftigtem ein Kostenvolumen von 8,1 Millionen Euro im Jahr. Am 17. Februar werden die Verhandlungen in Rostock fortgesetzt.

Aber ich muss weiter – so wie Krankenschwestern, die rechtzeitig auf Arbeit sein müssen, oder Patienten, die einen wichtigen Arzttermin haben. Auf letzteren muss man schließlich oft einige Wochen warten. Die Klinik habe ich bewusst ausgewählt. Denn beim letzten Streik hat mir eine Rentnerin erzählt, dass sie zum Arzt muss und nicht genügend Geld für Taxifahrten hat. Das hat mich traurig gemacht.

Rentner erledigt so viel wie möglich zu Fuß

Große Pfützen gibt es auf den Gehwegen. So kann man sich nasse Füße holen. Quelle: Kerstin Schröder

20 Minuten bin ich inzwischen unterwegs. Ich stehe an der Kreuzung Lübsche/ Philipp-Müller-Straße. Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zur Hochschule oder zur Werft. Würde man dort arbeiten, wäre der Fußmarsch noch erträglich. Doch ich muss weiter. Auf dem Bürgersteig sind große Pfützen und meine Stiefel – wie ich mittlerweile merke – nicht wasserfest. Um die Zehen herum sind die Socken nass. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Der Regen hat aufgehört.

An der nächsten Kreuzung treffe ich an der Ampel einen Rentner. Trotz des schlechten Wetters hat er gute Laune. „Ich habe mir gerade zwei Reisekataloge geholt“, erzählt er und zeigt die dicken Hefte. „Die schönen Fotos schneide ich aus und hänge sie dann mit Bilderrahmen an die Wand“, ergänzt er. Als Rentner habe er viel Zeit, deshalb erledige er so viel wie möglich zu Fuß – auch wenn es regnet.

Bekannte mit Autos werden um Hilfe gebeten

Angekommen an der Bushaltestelle am Sana-Klinikum ist OZ-Redakteurin Kerstin Schröder. Manfred Walter, der eine Operation hatte, wartet auf einen Bekannten, der ihn mit dem Auto abholt. Quelle: Haike Werfel

Ich gehe weiter die Philipp-Müller-Straße entlang – in der Ferne wird der Himmel wieder dunkler. Deswegen werde ich etwas schneller und die Straße plötzlich etwas steiler. Menschen, die nicht so mobil sind, hätten wahrscheinlich Schwierigkeiten, das Stück zügig zu meistern. Oben angekommen ist es nicht mehr weit und das Klinikum beinahe in Sichtweite. Nach 40 Minuten bin ich schließlich am Ziel.

Gerne würde ich mich erst mal aufwärmen und meine Socken trocknen. Doch mir bleibt erst mal nur das verwaiste Buswartehäuschen. Wenige Sekunden später setzt sich ein Mann aus Wismar-Wendorf neben mich. Manfred Walter hat eine Operation an der Leiste hinter sich und wollte eigentlich mit dem Bus nach Hause fahren. Doch der Streik hat diesen Plan zunichtegemacht. Nun holt ihn ein Bekannter mit dem Auto ab. „Lange muss ich nicht warten“, sagt er.

Als ich wieder in der Redaktion bin, erzählt mir eine Kollegin aus dem Servicecenter, dass sie von ihrem Schwiegersohn zur Arbeit gefahren wurde. Bei schönem Wetter wäre sie zu Fuß die Strecke aus dem Ostseeblick gelaufen. Über eine Stunde hätte das gedauert. „Doch bei Regen und Schnee verzichte ich lieber darauf“, sagt sie. Das kann ich nach meinem Fußmarsch gut verstehen.

Von Kerstin Schröder