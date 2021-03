Wismar/Berlin

In der CDU-Bundestagsfraktion ist gerade ein Großreinemachen im Gange: Drei Abgeordnete mussten in jüngster Zeit bereits die Fraktion verlassen, zwei davon haben ihr Mandat niedergelegt. Als nächste könnte nun Karin Strenz aus Westmecklenburg an der Reihe sein: Wegen ihrer höchst umstrittenen Verstrickungen mit dem Öl-Staat Aserbaidschan steht sie schon länger in der Kritik. Jetzt wächst der Druck noch einmal erheblich.

Am Donnerstag war der Abgeordnete Mark Hauptmann aus Thüringen ebenfalls wegen seiner dubiosen Beziehungen zu Aserbaidschan abgetreten. Die Immunität eines weiteren Abgeordneten wurde in diesem Zusammenhang bereits aufgehoben. Nur Karin Strenz bleibt bislang erfolgreich in der Deckung. Dabei laufen auch gegen sie staatsanwaltliche Ermittlungen, es gab auch schon Durchsuchungen.

Zehntausende Euro aus Aserbaidschan

Strenz soll in den zurückliegenden Jahren zehntausende Euro aus Aserbaidschan erhalten haben. Womöglich über eine Firma, die Lobbyarbeit für das umstrittene Regime macht, dem Menschenrechtsverstöße nachgesagt werden. Im Raum steht der Vorwurf der Abgeordnetenbestechung. Recherchen haben zudem aufgedeckt, dass sie vorsätzliche Falschaussagen als Wahlbeobachterin gemacht haben soll.

Kommentar zur Korruptionsaffäre: Niemand kann Karin Strenz zum Rücktritt zwingen – und das ist gut

Doch angesichts der neuen „Transparenzoffensive“ in der CDU-Bundestagsfraktion könnte ihr das nun zum Verhängnis werden. Und auch die Landes-CDU in MV, die sich bislang in der Causa Strenz zurückgehalten hatte, wird ungeduldig: „Karin Strenz muss sich endlich erklären. Der Ball liegt bei ihr. So, wie sie sich verhält, ist es nicht hilfreich“, sagte der Landesvorsitzende Michael Sack am Freitag.

Auf die Frage, ob Strenz ihr Mandat niederlegen sollte, antwortete Sack: „Es wäre wohl fast angebracht.“ Allerdings kenne er die Hintergründe nicht so genau, räumte er ein.

Grüne: Unverzüglich abtreten

Vertreter anderer Parteien werden da deutlicher: „Mark Hauptmann hat es mit seinem Rücktritt vorgemacht. Jetzt muss auch Frau Strenz ihre persönlichen Konsequenzen ziehen und unverzüglich ihr Mandat niederlegen“, fordert die Grünen-Abgeordnete Claudia Müller.

Es sei zwar zu begrüßen, dass die CDU jetzt offenbar konsequent durchgreife, nachdem sie über viele Jahre mehr Transparenz verhindert habe, so Müller. „Aber Selbstverpflichtungen von Parteien zur Verhinderung von Interessenskonflikten reichen nicht aus, wir brauchen schärfere gesetzliche Regelungen.“

SPD: strukturelles Problem bei der CDU

Frank Junge, der für die SPD den gleichen Wahlkreis in Berlin vertritt wie Strenz, schließt sich an: „Ich fordere schon längst, dass Frau Strenz ihr Mandat abgibt. Der richtige Zeitpunkt dafür wäre schon gewesen, als die Affäre bekannt wurde.“

Junge attestiert der CDU insgesamt ein strukturelles Problem mit „mangelnden moralischen Wertvorstellungen“ und damit, aus Fehlverhalten die Konsequenzen zu ziehen. Das zeige auch der Fall Philipp Amthor, der trotz massiver Lobby-Vorwürfe gerade zum Spitzenkandidaten der CDU in MV für die Bundestagswahl gewählt wurde. „Was jetzt noch zutage gekommen ist, lässt einem die Haare zu Berge stehen“, so Junge. Die angeblichen Einzelfälle in der CDU häuften sich. „Das beschädigt die Demokratie.“

FDP: Rücktritt aus moralischer Sicht lange fällig

Auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold meint: „Ich hatte mich gewundert, dass die CDU Frau Strenz bis zum Ende der Legislaturperiode weitermachen lassen will.“ Dabei sei ein Rücktritt aus moralischer Sicht schon längst fällig. „Ein Abgeordneter muss ein Fingerspitzengefühl dafür haben, was er machen darf und was nicht. Wenn dieses Gefühl nicht da ist, ist er nicht an der richtigen Stelle.“

Das gelte auch für die umstrittenen Geschäfte von CDU-Abgeordneten bei der Beschaffung von Corona-Masken. „Auch bei mir haben Leute angerufen, die mir so etwas angeboten haben, aber ich habe selbstverständlich abgelehnt“, so Reinhold.

Abgeordnetenwatch: Konsequenzen ziehen

Die Organisation Abgeordnetenwatch hat Karin Strenz schon lange auf dem Schirm. „Jeder Abgeordnete, bei dem es bestätigte Fälle von Korruption oder auch nur von Interessenskonflikten gibt, sollte Konsequenzen ziehen“, sagte Sprecherin Léa Briand. Druck auf Frau Strenz könne aber nur aus der CDU-Fraktion kommen.

Die habe es jedoch bislang bei einer Rüge belassen. „Es stellt sich die Frage, wohin der moralische Kompass der Union zeigt.“ Regeln müssten so streng gehandhabt werden, dass Abgeordnete sie nicht umgehen können. „Aber jetzt scheint die CDU ja ihre eigenen Reihen in Ordnung zu bringen und zeigt dabei Strenge und Ungeduld“, lobt Briand – vielleicht ja auch bei Karin Strenz.

Von Axel Büssem und Martina Rathke