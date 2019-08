Timmendorf/Zierow

Junge Menschen, alte Menschen, Familien mit Kindern, verliebte Paare, Rentner oder Freunde. Die Gäste auf den Campingplätzen an der Wismarbucht haben eines gemeinsam: Sie alle wollen Zeit am Meer. Raus in die Natur und hin zum einfachen Leben. Ob im Zelt, Wohnwagen oder als Dauercamper.

Endlich in Ruhe ausschlafen

Auf dem Campingplatz in Timmendorf hört man von Weitem eine Elektro-Heckenschere. Biggi und Robby, wie viele sie nennen, sind in ihrem kleinen Garten zugange. Alle 14 Tage fährt das Paar in den Nordosten zu seinem Dauercampingplatz auf der Insel Poel und genießt die Natur. Meistens bleiben die beiden Hamburger von Freitag bis Sonntag. In ihrer Urlaubszeit auch mal länger. Woanders waren sie in den vergangenen Jahren nicht. „Was hier auf der Insel anders ist, ist das Wetter. Wenn man links herumguckt“, Robby deutet in den Himmel, „sieht alles grau und regnerisch aus. Hier können wir noch in der Sonne sitzen.“

Die beiden haben mit anderen Dauercampern Freundschaften geschlossen. „Hier ist eine gute Gemeinschaft,“ sagt Robby. Vor allem das Ausschlafen gefällt Biggi. Die beiden wohnen in Hamburg an einer Hauptstraße. „Meistens fängt der Verkehr um 5 Uhr an. Wenn wir auf Poel sind, können wir so lange schlafen, wie wir wollen. Hier ist es einfach ruhig.“ Seit über 25 Jahren fährt das Paar nach Timmendorf. In den früheren Jahren mit Zelt und Sohn. Seit 2011 hat es einen Dauercampingplatz.

Biggi (l.) und Robby bei der Gartenarbeit auf ihrem Dauercampingplatz in Timmendorf. Quelle: Lena Isenberg

„Einfach nur sein“

Auch Patricia, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, ist jedes Jahr in Timmendorf. Aus dem Wendland reist die junge Frau mit ihrem weißen Oldtimerwohnwagen mindestens vier Mal im Jahr an. Mit ihrem Mann oder allein. „Hier auf dem Campingplatz ist schon eine kleine Gemeinschaft entstanden. Man kennt sich hier“, sagt Patricia. Zu Hause lebt sie während des Sommers in einem Zirkuswagen. Sie sei der Natur ganz nah. „Campen ist draußen sein. Man hört, wenn es regnet. Man hört die Vögel. Man hört auch die Kinder, die nachts schreien – das kann auch ein Nachteil sein“, meint Patricia. Bei der Frage, was sie in Timmendorf so macht, antwortet sie: „Sein. Einfach nur sein. Keine Termine, kein Stress, mit Leuten zusammensitzen, sich unterhalten oder sich zurückziehen können, wenn man seine Ruhe haben möchte.“

Urlaub im Wohnwagen ist beliebter als im Zelt

Laut Lydia Pierstorf, Leiterin des Campingplatzes „Leuchtturm“, reisen aus Niedersachsen die meisten Gäste an, gefolgt von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. „Wir sind hier vollkommen wetterabhängig. Je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt, kommen die Gäste oder sie bleiben weg.“ Im Juli seien sie im Durchschnitt fünf Tage geblieben. „Es gibt viele Wochenendler, aber auch Camper, die zwei, drei oder vier Wochen bei uns bleiben“, sagt sie. Zurzeit sei der Campingplatz zu 90 Prozent ausgebucht. Urlaub im Wohnwagen sei beliebter als im Zelt.

Dies kann auch Nathalie van Meeteren vom Ostseecamping Ferienpark in Zierow bestätigen: „Es sind mehr Wohnwagen unterwegs. Die Camper haben ihr Wohnzimmer dabei, ein Stückchen von Zuhause mit.“ Sie selbst fährt auch ab und zu campen, zuletzt war sie auf einem Platz in Italien.

Zelten wegen des Mittelalterfestes auf Poel

Trotz des Wohnmobilbooms kommen noch viele Urlauber mit dem Zelt. So wie Heino Gützkow und sein Sohn Martin. Die Stendaler kommen einmal im Jahr nach Timmendorf. Häufig bezogen sie eine Ferienwohnung, seit mehr als drei Jahren zelten sie. „Wir sind hauptsächlich wegen des Mittelalterfestes gekommen. Wir waren schon mal dort. Uns hat es so gut gefallen“, erzählt Heino Gützkow.

Heino Gützkow (r.) baut mit seinem Sohn Martin das Zelt in Timmendorf auf. Quelle: Lena Isenberg

Radler: zelten ist preiswert

Bernhard Seete und Johannes Larmann aus Osnabrück radeln seit 38 Jahren quer durch Europa und verbringen die Nächte auf Campingplätzen. Sie sind zu fünft unterwegs. „Zelten ist preiswert,“ sagt Johannes Larmann. „Hier bezahlen wir für fünf Personen 55 Euro pro Nacht.“ Auf die Frage nach besonderen Erlebnissen beim Zelten, erzählt Bernhard Seete von einmal Duschen für 2,50 Euro im vergangenen Jahr. „Das kann man mittlerweile auf den meisten Campingplätzen kostenlos.“

Für Michael Zydek ist es das Schnarchen seiner Kollegen, das er ertragen muss. Die Radler haben 50 Kilometer hinter sich und wollen nur noch duschen, Zelt aufbauen und Bier trinken. Sie sind optimistisch: „Wir sind zu fünft, da kann uns nichts passieren.“ Am nächsten Morgen geht es weiter an der Ostseeküste entlang. Jede Nacht auf einem anderen Campingplatz. Das Ziel ist Warnemünde. Dann geht es mit der Bahn zurück nach Osnabrück.

„Ich liege da und denke: das Leben ist schön.“

„Ich verbringe hier meinen Lebensabend“, sagt eine lebensfrohe Dame, die ihren Namen nicht nennen möchte. Sie sitzt auf der Veranda ihres Strandhäuschens in Zierow mit ihrer Schwester und Cousine. Die Frauen genießen ein Gläschen Weißwein und schauen zwischendurch immer wieder auf das Meer hinaus. Das Sommerhäuschen liegt am Rande des Campingplatzes. „Ich kann den Sonnenuntergang von hier aus sehen“, sagt die Rentnerin. Die ehemalige Krankenschwester besitzt seit der Wende ihr „Haus am Meer“. So oft es geht, kommt sie von Schwerin hierher. „Dann liege ich auf meiner Sonnenliege und denke: das Leben ist schön. Keiner stört mich. Keiner geht mir auf die Nerven.“ Ihre Schwester wohnt in der Nähe und kommt sie oft besuchen. Zierow ist für sie ihre Heimat. „Ich lebe und genieße jeden Tag, den ich noch habe.“

Idyllisch: Blick von der Veranda eines Sommerhauses am Rade des Campingplatzes in Zierow aufs Meer. Quelle: Lena Isenberg

Lena Isenberg