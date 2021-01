Kühlungsborn/Rerik/Graal-Müritz

Mit dem Wohnmobil an die Ostseeküste, im Zelt in direkter Strandnähe übernachten: Die Campingplätze in Graal-Müritz, Kühlungsborn und Rerik blicken auf eine gute Saison 2020 zurück. Die erzwungene gästefreie Zeit nutzen sie derzeit für Bauarbeiten und Renovierungen. Laut Branchenverband zählen die Campingplätze zu den „Gewinnern“ der Corona-Krise. Das würden nicht alle Parkbetreiber so sagen.

Aufstieg zu den besten Europas

Top in Europa: Der Campingpark Kühlungsborn, der jetzt am 1. Februar sein 30-jähriges Jubiläum feiert, ist Gewinner des camping.info Awards 2021. Aufgrund von über 200 000 Bewertungen landete das Camp im Ostseebad auf Platz eins in ganz Europa. Manfred Sürken, Inhaber und Geschäftsführer, und Geschäftsführer Gunnar Lange sind stolz darauf, was sie zusammen mit ihren Mitarbeitern erreicht haben.

Auszeichnung für den Kühlungsborner Campingplatz: Manfred Sürken (Inhaber und Geschäftsführer, li.) und Gunnar Lange (Geschäftsführer) stehen mit ihrem Betrieb an Europas Spitze. Quelle: Mandy Lange

In den letzten drei Jahrzehnten haben sie den Platz ständig weiter ausgebaut. Seit einigen Jahren steht hierbei auch das Thema Digitalisierung im Vordergrund, wie Lange erläutert. Von der Onlinebuchung übers bargeldlose Bezahlen bis hin zur automatischen Erkennung eingebuchter Urlaubsautos an der Schranke wird hier aufgerüstet. Schon vor mehreren Jahren wurden in den Waschräumen sogenannte „Waschkreuze“ so designt, dass der Gast möglichst viel Privatsphäre und Platz hat. Das erweist sich jetzt zu Corona-Zeiten als besonderer Vorteil.

200 Campingplätze in MV 5,6 Millionen Übernachtungen wies das Statistische Landesamt bis einschließlich Oktober an Übernachtungen auf Campingplätzen auf. Ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Laut Gerd Scharmberg, Sprecher Landesverbandes der Campingwirtschaft, zählen die Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern zu den Gewinnern der Corona-Krise. Die rund 200 Plätze hätten vor allem von den Reisebeschränkungen in vielen Ländern Südeuropas profitiert, so Gerd Scharmberg. Besonders profitierte das Binnenland, insbesondere an der Mecklenburgischen Seenplatte: Weil die Plätze an der Ostseeküste wegen der Aufnahmebeschränkungen vielfach belegt waren, suchten viele Camper Plätze auf, wo noch Reserven waren. So wurde mit knapp 1,3 Millionen Übernachtungen in der Seenplatte ein Plus von rund 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt.

Im Sommer immer ausgebucht

Der Aufhol-Ansturm der Touristen im Sommer nach dem Lockdown konnte die Bilanz des äußerst beliebten Platzes kaum ausgleichen, so Sürken: „Im Sommer sind wir bis in den Herbst hinein sowieso immer komplett ausgebucht.“ Daher war hier kein Raum für Mehreinnahmen, um die ausgefallene Oster- und Pfingstsaison zu kompensieren.

Das Design der Waschbecken auf dem Kühlungsborner Campingplatz bietet Abstand und Privatsphäre. Quelle: Gunnar Lange

Trotzdem ist Lange im Großen und Ganzen mit dem letzten Geschäftsjahr zufrieden. „Aber dass die Weihnachts- und Silvestersaison jetzt komplett wegfiel, das schmerzt schon sehr, das ist sonst immer eine wichtige Zeit für uns“. Nun haben sie die erzwungenermaßen gästefreie Zeit genutzt, um verschiedene Baumaßnahmen durchzuziehen. So werden zum Beispiel Stellflächen befestigt, damit Camper auch im Winter oder bei schlechtem Wetter trockenen und sauberen Fußes vor Zelt oder Wohnwagen treten können.

In die neue Saison geht der Campingpark vorsichtig optimistisch. Die vielen Buchungen für die Weihnachtssaison, die bei Ankündigung des Lockdowns storniert werden mussten, konnten die Urlauber auf ein Gästekonto buchen. Das können sie dann für den Sommer oder den Herbst nutzen. Ungefähr die Hälfte habe das auch gemacht, so Sürken, und keine sofortige Rückzahlung verlangt. „Wir sind schon wieder für das ganze Jahr sehr gut gebucht“, zeigt er sich zufrieden. Jetzt hoffen die Betreiber darauf, dass sie in diesem Jahr ab Ostern und Pfingsten aufmachen können.

Gesundheit für Mensch und Natur

„Wir sind sowieso schon immer ein sehr gesundheitsbewusster Campingplatz“, erklärt Xenia Fitzner für den Ostsee Campingplatz Rerik. Das habe auch geholfen, den schwierigen Sommer 2020 zu bewältigen: „Das war schon sehr turbulent – erst der volle Lockdown, und dann wollten auf einmal alle kommen.“

Fitzner meint, auf dem Campingplatz mit seinen großen Stellplätzen ergebe sich der notwendige Abstand meist von alleine. Es gebe auch Ausnahmen, zum Beispiel bei Lagerfeuern oder Live-Musik, wo sich die Menschen dann doch mal neugierig zusammendrängen. Doch im Großen und Ganzen funktioniere das: „Wir haben sehr verständige Gäste, die Menschen passen aufeinander auf.“ Viele kämen ja auch gerade wegen der Ruhe und der Natur auf den Platz, machen gerne lange einsame Strandspaziergänge.

Blick in den Badebereich der Kinder im Ostsee Campingpark Rerik Quelle: Ostsee Campingpark Rerik

Nicht nur die Gesundheit der Menschen, auch die der Natur liegt Fitzner am Herzen: „Das gehört ja auch zusammen.“ Gerade wegen Corona suchten auch viele Menschen Besinnung. „Vielen ist jetzt bewusst geworden, wie wichtig eine gesunde Natur ist, nicht zuletzt auch für die Abwehrkräfte.“

Fitzner bedauert: „Auch für die Dauercamper ist der Platz ja jetzt seit Monaten gesperrt.“ Sie hofft, dass es bald wieder losgehen kann. Auch wegen der sechs fest angestellten Mitarbeiter, „die wollen wir ja halten können.“ Einige sind in Kurzarbeit, andere helfen bei Renovierungen bis hin zum Bau eines neuen Ferienhauses. Zurzeit werden auch neue Angebote für die Urlauber entwickelt, gerade auch für Familien, die hier zu den Stammgästen zählen. Für die Kinder wird es dann zum Beispiel Strandpädagogik geben, mit Abenteuerausflügen am Strand.

Umfangreiche Hygienemaßnahmen

Oliver Behrens vom Ostseecamp & Ferienpark Rostocker Heide meint: „Ich persönlich finde die Wortwahl ‚Gewinner‘ in dieser für uns alle schwierigen Zeit eher unpassend, obwohl auch mein Campingplatz in der Saison 2020 – völlig unerwartet – sehr gut durch die Saison gekommen ist.“ Die sehr hohe Nachfrage im Sommer habe die massiven Verluste aus der Vorsaison gut ausgeglichen, auch das Wachstum in der Nachsaison half. Insgesamt, so Behrens, sind die Übernachtungen auf seinem Platz 2020 um zehn Prozent gestiegen und schließen damit auf Rekordniveau ab.

Der Campingplatz in Graal-Müritz liegt direkt an der Ostsee. Quelle: Ostseecamp & Ferienpark Rostocker Heide

Er berichtet allerdings von deutlichen Kostensteigerungen durch zusätzliche Hygienemaßnahmen. Der Platz hat viele bauliche Umrüstungen für den Sommer 2020 vorgenommen: Trennung von Waschbecken, Umbau von Wasserhähnen auf berührungslos, Anschaffung von automatischen Personenzählsystemen, Luftreinigungsgeräte, Personenleitsysteme und Ausschilderungen. Außerdem habe man die Anzahl der Reinigungskräfte um 20 Prozent erhöht, um zusätzliche tägliche Reinigungszyklen in den Sanitär- und Duschbereichen durchführen zu können.

Behrens ist überzeugt: „Der Sommer 2020 hat gezeigt, dass die Hygienekonzepte der Campingplätze insgesamt gewirkt haben. Uns ist auch kein einziger Corona-Fall im touristischen Bereich unseres Campingplatzes bekannt.“ Um den Hygienebereich noch weiter zu stärken, suche man weiteres Personal, insbesondere jemanden für die Leitung und Führung des Reinigungsbereichs. Hierbei hat Behrens allerdings festgestellt: „Leider ist der Arbeitsmarkt an Führungskräften in diesem Bereich ‚geräumt‘, so dass wir bisher trotz vielfacher Bemühungen noch keine Bewerber für diese Stelle gefunden haben.“

Für dieses Jahr erklärt Behrens: „Wir planen zwar intern mit einer Wiedereröffnung zu Ostern 2021 – wir halten jedoch auch Szenarien mit Wiedereröffnungen erst gegen Ende April 2021 für nicht unwahrscheinlich.“ Er betont: „Vor dem Hintergrund der derzeit hohen Todeszahlen unterstützen wir als Unternehmen jedoch ausdrücklich den Kurs der Regierung.“ Die gästelose Zeit des Lockdowns nutze man für weitere Erweiterungen und Verbesserungen des touristischen Angebotes, um für den Sommer 2021 bestens gerüstet zu sein.

