Boiensdorf

Das ging jetzt schneller als vermutet: Die lange erwartete Ausschreibung für den beliebten Campingplatz in Boiensdorf ist raus. Die Gemeinde hat die Dokumente am Dienstag auf der Internetseite des Amtes Neuburg veröffentlicht.

Demnach soll der Platz bereits ab dem 1. Juni einen neuen Pächter bekommen. Der Vertrag gilt bis zum 31. Dezember 2041. Er kann aber auf Wunsch des Pächters zweimal um jeweils fünf Jahre verlängert werden. Das heißt, der Platz kann 30 Jahre vom neuen Pächter bewirtschaftet werden.

Mindestens 40 000 Euro jährlich

Interessenten müssen ihre Angebote spätestens am 3. Mai abgeben und eine Jahrespacht von mindestens 40 000 Euro anbieten. Die Summe ist jeweils halbjährlich im Voraus zu bezahlen. Außerdem muss eine Kaution von 20 000 Euro hinterlegt werden.

Für die Dauercamper bedeutet das: Sie müssen ihre Wohnwagen und Gegenstände bis zum 30. April vom Platz entfernen. „Viele sind einsichtig gewesen und haben bereits abgebaut“, berichtet Bürgermeister Silvio Jacob. Für ihn seien die vergangenen Monate nicht einfach gewesen. Immer wieder ist er von Campern beschimpft worden. Außerdem haben sie ihm vorgeworfen, er würde Mitglieder seines Ford-Clubs auf dem Campingplatz unterbringen wollen. „Das stimmt nicht“, weist der Bürgermeister die Gerüchte zurück. Sein Ziel und das der Gemeindevertreter sei es, den Zustand der Anlage deutlich zu verbessern. Deshalb bekommt der neue Pächter eine Aufgabe. Er oder sie muss den Campingplatz mindestens in eine 3-Sterne-Anlage verwandeln und sie als solche auch klassifizieren lassen. So steht es in der Ausschreibung.

50 Prozent der Plätze für Dauercamper

Der Platz kann saisonal genutzt werden – jeweils vom 1. April bis zum 31. Oktober. Von der Gesamtfläche von 8,7 Hektar dürfen 6,3 als Campingplätze genutzt werden – mit bis zu 350 Standplätzen. Mindestens 50 Prozent müssen über Jahresverträge an Dauercamper vergeben werden.

Zum Gelände gehören außerdem eine Rezeption, zwei Waschhäuser, zwei weitere Gebäude, ein ehemaliger Kiosk, eine Gaststätte und eine Leichtbauhalle – alle haben Bestandsschutz und werden mitverpachtet, genau wie ein Feuerlöschteich, eine Entwässerungsanlage, eine Abwasserpumpstation und eine Trafostation, die derzeit nicht funktioniert.

In der Ausschreibung gibt es auch einen Hinweis auf etwas, das noch nicht eindeutig geklärt ist. Der ehemalige Pächter des Campingplatzes Boiensdorfer Werder ist der Ansicht, er hätte ein Vorpachtsrecht. Die Gemeinde sieht das anders. Das muss noch juristisch geklärt werden.

Von Kerstin Schröder