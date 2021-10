Boiensdorf

„Ich habe viele Baustellen, nicht nur auf dem Platz“, sagt Christoph Niemann. Der Rostocker hat den Campingplatz auf dem Boiensdorfer Werder übernommen und bereitet ihn auf die neue Saison vor. 2022 wird die erste unter seiner Führung sein. Bis dahin bekommt das Gelände ein neues Aussehen: Die bestehenden Gebäude und die alten Leitungen werden modernisiert, die Stellplätze anders aufgeteilt.

Die Arbeiten, die im Sommer begonnen haben, sind umfangreicher als gedacht. Dennoch soll der geplante Eröffnungstermin gehalten werden. Im April soll sich das Eingangstor für die ersten Gäste öffnen. Das Interesse an den Dauerstellplätzen scheint sehr groß zu sein. Christoph Niemann hat Anfragen aus ganz Deutschland. „Regelmäßig führe ich Camper über den Platz“, erzählt er. Vor Kurzem seien Erfurter da gewesen, auch Dortmunder habe er schon begrüßt. Es deute sich an, dass es wohl mehr Bewerber geben wird, als Plätze auf der Halbinsel entstehen werden. „Bei der Vergabe wollen wir natürlich zunächst die ehemaligen Camper berücksichtigen“, sagt der Bau-Unternehmer,der eine Sanierungs- und Abbruchfirma besitzt.

Wassersport und schöner Strand

Nach derzeitigem Stand rechnet er eher mit einem Soft Opening im nächsten Frühjahr, das bedeutet, der Platz wird noch nicht komplett nutzbar sein. Die Modernisierung sei doch sehr umfangreich und es könne noch einiges schiefgehen. „Wir müssen Strom und Wasser neu organisieren“, berichtet der Pächter. Das kleine und das große Waschhaus seien bereits entkernt, in den Toiletten die Fliesen und Decken abgenommen worden. In den kommenden Monaten werde alles auf Drei-Sterne-Niveau gebracht. Was die Kategorie für Anforderungen mit sich bringt, zum Beispiel wie groß die WC-Anlagen dafür sein müssen, dazu stehe er in engem Kontakt mit Experten. Auch mit Vertretern der nahe gelegenen Vogelschutzinsel Langenwerder habe sich Christoph Niemann schon getroffen. „Ich möchte, dass wir alle gut miteinander klarkommen und eine gute Nachbarschaft pflegen“, betont er. Geklärt werden sollen unter anderem Themen wie möglicher Wassersport und ein schönerer Strand.

Ein Projekt, das noch in diesem Jahr fertig werden soll, ist der neue Internetauftritt. Der wird gebraucht, damit Buchungen für den Platz angenommen werden können. Immerhin planen viele Familien ihre Ferien lange im Voraus. Vermutlich ab Ende November soll das neue „Haffcamp Boiensdorfer Werder“ online gehen. Bis dahin wird vor allem in den sozialen Medien (Facebook und Instagram) über die neusten Entwicklungen auf dem Platz informiert. Dass so viel Arbeit auf ihn zukommt, damit hat der Unternehmer nicht gerechnet: „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir alles schaffen werden.

Camper nach Wünschen befragt

Christoph Niemann hat das 8,3 Hektar große Gelände an der Spitze des Boiensdorfer Werder seit dem 1. Juni 2021 gepachtet. Künftig soll hier Erholung in Zelten und Wohnwagen möglich sein. Zudem will er eine Camping-Wohngemeinschaft schaffen, in der Besucher der Dauercamper Zimmer mieten können. Investiert werden rund 1,5 Millionen Euro. „Die Parzellen werden wir auf 120 Quadratmeter vergrößern, jetzt sind sie 80 bis 110 Quadratmeter groß“, hat er nach der Übernahme des Platzes angekündigt. Demnächst wird mit der Parzellierung der ersten Stellplätze angefangen. Geplant sind 170 Plätze für Dauercamper, 110 für Tagesgäste sowie 50 für Übernachtungen in Zelten.

Schon als Sechsjähriger ist Christoph Niemann mit seinen Eltern zum Camping auf den Boiensdorfer Werder gekommen. Bis zuletzt hatte er hier mit seiner Frau und seinen vier Kindern einen Dauerstellplatz. „Ich war einer der ersten, der ihn abgebaut hat, weil ich mich als Pächter bewerben wollte. Visionen, was man aus dem Areal machen kann, habe ich schon lange. Als Camper habe ich mit meiner Familie Europa bereist. Ich weiß, was gut ist.“ Auch Boiensdorfer Dauercamper hat er nach ihren Wünschen befragt. Sie vermissen unter anderem solche Annehmlichkeiten wie frische Brötchen am Sonntag. Oder einen beleuchteten Hauptweg.

