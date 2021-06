Boiensdorf

Die Entscheidung ist gefallen: Der Campingplatz Boiensdorf hat einen neuen Pächter –Christoph Niemann. Er kommt aus Rostock und ist Inhaber der Firma Sani Team Bau, einem Sanierungs- und Abbruchunternehmen. Er kennt den Campingplatz Boiensdorfer Werder schon sehr lange.

„Seit ich ein Kind bin, habe ich auf dem Campingplatz Urlaub gemacht – als Dauercamper“, erzählt der 42-Jährige. Er habe dort viele schöne Erlebnisse gehabt. Zum Beispiel habe er als Junge den bekannten Windsurfer Björn Dunkerbeck getroffen und mit ihm ein wenig gesurft. „Ich war stolz wie Bolle“, erinnert er sich. Surfen ist immer noch seine Leidenschaft, in Boiensdorf aber nicht mehr erlaubt. „Das ist aber okay, naturnaher Urlaub liegt mir sehr am Herzen“, betont Christoph Niemann. Mittlerweile kommt er mit seiner Frau und den vier Kindern auf den Campingplatz – immer wieder gerne, wie er sagt. Auch weil sich in Ufernähe regelmäßig Robben tummeln. „Die schaue ich mir mit meinen Kindern immer wieder gerne an.“

Zuschlag Ende letzter Woche

Bereits Ende vergangener Woche hat ihm die Gemeinde den Zuschlag erteilt. Sie wollte den Gewinner aber erst bekannt geben, wenn alle Bieter informiert worden sind. Das ist nun geschehen. Und Christoph Niemann ist glücklich: „Seit ich die Nachricht bekommen habe, laufe ich vor Glück grinsend durch die Gegend.“ Und er sei auch ein Quatschkopf. „Aber das passt zu den meisten Campern, die unterhalten sich auch gerne“, lacht er.

Der Campingplatz soll künftig den Namen „HaffCamp Boiensdorfer Werder“ tragen. Die Vision des Pächters lautet: „Ruhe genießen im Einklang mit der Natur“. „Die Gemeindevertretung hat er mit seinem Konzept zum künftigen Betrieb überzeugt. Dessen Umsetzung erfordert eine umfangreiche naturschonende Umbau- und Sanierungsphase, weshalb der Platz in diesem Jahr nicht öffnen wird“, teilt die Gemeinde schriftlich mit. Die ersten Gäste sollen am 1. April 2022 empfangen werden.

Der Lageplan aus dem Nutzungskonzept Quelle: Amt Neuburg

Baufreiheit notwendig

Um für die Umgestaltung des Platzes die notwendige Baufreiheit zu haben, sei es nötig, dass der leer ist, so die Gemeinde weiter. Die Räumung des Areals sollte bereits abgeschlossen sein, doch einige Dauercamper weigern sich weiterhin, das Gelände zu verlassen.

Christoph Niemann bestätigt, dass er den Platz besser sanieren kann, wenn keine Wohnwagen mehr dort stehen. „Ich komme zwar aus der Baubranche, werde aber keine Gebäude abreißen oder neu bauen“, verspricht er. Vor allem die alten Leitungen müssten dringend erneuert werden. Mitte Juni/Anfang Juli sollen die Arbeiten beginnen. Etwa 40 Camper, so schätzt er, seien noch auf dem Platz, mit ihnen habe er bereits erste Gespräche geführt.

Wohnmobile als Ferienwohnungen

Laut dem Lageplan aus seinem vorgelegten Nutzungskonzept sind 170 Plätze für Dauercamper vorgesehen, 110 für Tagesgäste sowie 50 auf einer Zeltwiese und sechs auf einem sogenannten Mobilheimplatz. Dahinter verbergen sich luxuriöse Wohnmobile, die Gäste für einen Aufenthalt in Boiensdorf mieten können. So brauchen sie für einen Campingplatz-Aufenthalt keinen eigenen Wohnwagen kaufen und nicht im Zelt übernachten. „Das ist eine andere Art einer Ferienwohnung, die Nachfrage nach dieser Art des Urlaubserlebnisses wächst enorm“, berichtet der Rostocker.

Ausschreibung im März

Nach der Ausschreibung im März hatten Interessenten bis zum 3. Mai Zeit, Angebote abzugeben. Die Suche nach einem neuen Pächter hatte zu einer Diskussion zwischen der Gemeinde und Dauercampern geführt, weil sie den Platz räumen sollten. Sie wollten das nicht tun, weil ihnen noch im vergangenen Jahr neue Verträge und keine Räumungsklagen in Aussicht gestellt worden sein sollen, so der Camperrat.

In der Ausschreibung des Areals wurden von der Gemeinde neben einer Jahrespacht von mindestens 40 000 Euro weitere Vorgaben gemacht: Der Platz soll mindestens eine klassifizierte Drei-Sterne-Anlage werden. Der Vertrag gilt bis zum 31. Dezember 2041, kann aber auf Wunsch des Pächters zweimal um jeweils fünf Jahre verlängert werden.

Am kommenden Sonnabend, dem 5. Juni, bekommt Christoph Niemann offiziell den Schlüssel zu seinem neuen Campingplatz von der Gemeinde überreicht. Er freut sich schon sehr darauf und darauf, sein Paradies der Kindheit künftig mitgestalten zu können.

Von Kerstin Schröder