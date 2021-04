Es sind schon immer die jungen Leute, die gern auf den Platz an der Wohlenberger Wiek (Hohenkirchen, Nordwestmecklenburg) kommen. Familien mit Kindern, weil das Ufer weit flach ins Meer abfällt. Kite-Surfer, die an der am Platz befindlichen Surfschule Unterricht nehmen. Die Platzbetreiber müssen aufgrund der immer noch unsicheren Corona-Lage im Frühling 2021 die Buchungen von Woche zu Woche.