Boiensdorf

Udo und Erika Nagel lieben die Ostsee und ihren Campingplatz in Boiensdorf. Seit fast dreißig Jahren verbringen sie die Sommermonate dort und haben sich als Dauercamper eingerichtet. Nun sollen sie weg – und mit ihnen etwa 150 weitere Camper.

Der Grund: Der Pachtvertrag zwischen der Gemeinde Boiensdorf und dem Betreiber läuft zum Jahresende aus. Die Gemeinde will den Campingplatz neu verpachten – aber nur saniert und grundüberholt. Daher müssen die jetzigen Dauercamper ihre Plätze räumen, obwohl sie Parzellen gerade erst winterfest gemacht haben. Doch genau das wollen sie nicht akzeptieren.

Dauercamper kritisieren schlechte Informationspolitik

„Wir sind im Unklaren gelassen worden“, klagt Udo Nagel. Er und seine Frau campen bereits seit 1992 auf dem Campingplatz in Boiensdorf an der Ostsee. Er sagt, selbst wenn sie wollten, könnten nicht alle Camper bis Jahresende ihre Zelte abbrechen. „Einige kommen aus Dresden, Berlin und Wolfsburg. Sie dürfen zurzeit wegen der Corona-Bestimmungen gar nicht ins Bundesland einreisen. Darunter seien viele ältere Menschen zwischen 70 und 80 wie Familie Nagel selbst. Sie müssten eine Firma beauftragen, um ihre Camper so schnell abzubauen.

„Dreißig Prozent der Dauercamper haben feste Vorzelte mit Hänger. Wo sollen die so schnell hin? Wir haben nur eine kleine Mietwohnung“, sagt Udo Nagel, er das komplette Sommerhalbjahr von April bis September in Boiensdorf verbringt. Dass er und die anderen Camper den Platz bis Jahresende verlassen müssen, wüsste sie erst seit etwa zwei Wochen. Sie fühlen sich auch von der Gemeinde im Stich gelassen.

„Wir haben Geld, Zeit und vor allem Herzblut in unsere Parzellen investiert. Das sommerliche Wohnen auf dem Werder ist Teil unserer Lebensplanung - und soll es auch bleiben“, schreiben einige Camper zudem in einem Brief, der der OZ vorliegt, an die Gemeinde. Und weiter: „Liebe Gemeindevertreter, wir wollen hier nicht weg, wir wollen keine Konfrontation mit Ihnen, wir wollen gute Nachbarn sein. Daher bitten wir Sie, auf Räumungsbegehren zu verzichten und sich für eine gute Lösung mit den künftigen Betreibern des Campingplatzes einzusetzen.“

Amt erklärt: Camper müssen sich an Betreiber wenden

Forderungen an die Camper werde die Gemeinde nach eigener Aussage allerdings sowieso nicht stellen. Sie hat nur etwas mit dem Betreiber zu klären. „Der Pachtvertrag zwischen der Gemeinde und dem aktuellen Betreiber läuft aus. Der Vertrag wurde regulär gekündigt. Seit geraumer Zeit überlegt die Gemeinde bereits, wie der Campingplatz weiterbetrieben werden könne“, erklärt Angela Lange vom Amt Neuburg.

Auch externe Berater seien zu Rate gezogen worden. Das Ergebnis: Die Gemeinde solle den Platz nicht selbst betreiben. „Das geht auch über die Aufgaben einer Gemeine hinaus“, sagt Angela Lange. Also will die Gemeinde Boiensdorf den Platz neu verpachten. Das soll am Dienstagabend auch die Gemeindevertretung beschließen. In der Beschlussvorlage steht unter anderem: „Der Pachtzeitraum wird auf 30 Jahre begrenzt mit optionaler Verlängerung. Die Ausschreibung soll wahlweise als Pacht oder Erbbaupacht erfolgen.“

„ Die Dauercamper haben ihren Vertrag mit dem Betreiber und nicht mit der Gemeinde“, sagt Angela Lange, leitende Verwaltungsbeamtin im Amt Neuburg. Quelle: Sylvia Kartheuser

Die Gemeinde lässt schon jetzt durchblicken, dass sie sich von einem neuen Betreiber eine gute Durchmischung von Campern und Dauercampern wünscht. Einen nahtlosen Übergang könne es aber nicht geben. Der jetzige Betreiber, der am Montag nicht erreichbar war, müsse den Platz räumen.

„Es sind mit der Zeit viele Probleme aufgetreten. Der Brandschutz wird zum Beispiel nicht mehr richtig eingehalten“, erklärt Angela Lange. Dass der Platz so noch betrieben werde, würde eher geduldet. Einige Aufbauten seien außerdem so fest installiert, dass sie als Camper so nicht stehen dürften.

Gemeindevertretung soll Neuverpachtung beschließen

Für die Camper, die den Platz nun bis Jahresende verlassen sollen, zeigt sie durchaus Verständnis: „Sie haben aber ihren Vertrag mit dem Betreiber und nicht mit der Gemeinde“, betont die leitende Verwaltungsbeamtin.

Und: Für die Camper könnten eventuell zur Not auch kurzfristig andere Lösungen im Ort geschaffen werden, da einige nicht wüssten, wohin so schnell mit ihren Campingaufbauten. Auch dürften die Camper ins Bundesland einreisen. Und zumindest ein Tor sei zum Campingplatz auch jetzt im Winter geöffnet. „Die Camper müssen ja an ihr Eigentum herankommen.“

Gemeinde und das Amt Neuburg signalisieren zumindest eine Gesprächsbereitschaft, um mit allen Parteien eine Lösung zu finden. Ob der Beschluss zur Neuverpachtung angenommen wird, entscheiden die Gemeindevertreter am Dienstagabend ab 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Stove.

Von Michaela Krohn