Cannabispflanzen nach Brand in Wismarer Kleingartenanlage entdeckt

Wismar

In der Kleingartenanlage „ Dorstein“ in Wismar ( Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am späten Samstagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Laube ein Feuer ausgebrochen.

Nachdem das Feuer gelöscht werden konnte, entdeckten die Einsatzkräfte in der Laube elf Cannabispflanzen und Utensilien zur Herstellung von Betäubungsmitteln.

Ermittlungen gegen Besitzer

Der Fund wurde beschlagnahmt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Gegen den Besitzer der Laube wird wegen unerlaubter Herstellung von Betäubungsmitteln und fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Mehr Nachrichten aus der Region.

Von RND/dpa