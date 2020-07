Grevesmühlen

Während in anderen Bereichen des Ehrenamtes die Zahl der Aktiven zurückgeht, verzeichnet eine Branche seit Jahren stabile und inzwischen sogar leicht steigende Zahlen. Allein in Nordwestmecklenburg gibt mehr als 1200 Jäger und Jägerinnen, und fast alle sind im Kreisjagdverband organisiert.

Vorsitzender des Kreisjagdverbandes ist Renee Pollak aus Proseken. Seit 1984 engagiert er sich für die Jagd und die Traditionspflege. Im OZ-Interview erklärt er, warum die Organisation so wichtig ist und was den Reiz der Jagd ausmacht.

Rund 1200 Jäger und Jägerinnen in Nordwestmecklenburg klingt nach einer beeindruckenden Zahl.

Renee Pollak: Das ein guter Durchschnitt, etwa 1150 davon sind im Kreisjagdverband organisiert. Ich denke, das kann sich durchaus sehen lassen.

Wie kann man sich die Struktur der Jägerschaft vorstellen?

Pollak: Es gibt den Landesjagdverband MV, der gliedert sich in die Regional- beziehungsweise die Kreisjagdverbände. In den Landkreisen, deren Struktur sich grundlegend verändert hat, gibt es die Regionalverbände. Wir in NWM sind nach wie vor ein Kreisverband. Die Hegeringe sind dann die kleinsten Einheiten vor Ort. Dort wird auch am Ende die Arbeit gemacht.

Wofür braucht es eigentlich einen Kreisjagdverband? Die Jäger haben ihre Reviere, das könnte doch eigentlich reichen an Struktur?

Pollak: Der Kreisjagdverband ist der Verband, der die Strukturen zusammenhält. Das ist eine wichtige Aufgabe. Und wir sind die politische Vertretung der Jägerschaft im Landkreis. Wir haben sehr gute Kontakte zum Kreis, es gibt vierteljährliche Treffen mit dem stellvertretenden Landrat. Es gibt einen engen Kontakt zum Kreisbauernverband, einmal im Jahr gibt es eine gemeinsame Vorstandssitzung, wir organisieren gemeinsame Veranstaltungen und vieles mehr. Jäger und Landwirte stehen eng zusammen und lösen auch gemeinsam Probleme.

Apropos Probleme: Was in der Öffentlichkeit in direktem Zusammenhang mit der Jägerschaft steht, sind die Wildunfälle, beziehungsweise die Verhinderung, und die Wildschäden in der Landwirtschaft.

Pollak: Ja, das ist richtig. Bei den Wildschäden versuchen wir zusammen mit den Landwirten und der Wildschadensausgleichskasse Lösungen zu finden. Und natürlich im Vorfeld Möglichkeiten zu finden, um die Wildschäden so gering wie möglich zu halten. Hauptverursacher ist das Schwarzwild und zwar flächendeckend im ganzen Landkreis.

Die Zahl der Wildunfälle ist seit Jahren konstant. Welche Maßnahmen gibt es, um die Zahl zu senken?

Pollak: Wir haben vor etwa zehn Jahren angefangen, blaue Reflektoren an den Leitpfosten anzubringen. Anhand der Unfallzahlen, die wir von der Polizei bekommen, konnten wir sehen, dass in den Abschnitten mit den blauen Reflektoren die Zahl der Wildunfälle zurückgegangen ist. Und das bis zu 50 Prozent.

Welche Wildart verursacht die häufigsten Unfälle?

Pollak: Rehwild ist mit Abstand führend bei dieser Zahl.

Wie sieht es im Hinblick auf die Jägerschaft in Sachen Nachwuchs aus? In den Kursen sind viele junge Leute zu sehen, auch der Frauenanteil wächst.

Pollak: Der Nachwuchs ist da. Ja, es gibt viele junge Leute, die sich für die Jagd interessieren. Es ist in der Tat so, dass wir einen guten Nachwuchs haben. Ob es Reviere gibt, in denen Pächter gesucht werden, das kann ich nicht sagen. Es ist mir jedenfalls nichts bekannt.

Der Frauenanteil steigt kontinuierlich, eine erfreuliche Entwicklung, die auch in Nordwestmecklenburg zu beobachten ist, richtig?

Pollak: Ja, ich finde es gut, dass sich immer mehr Frauen für die Jagd interessieren. Und vor allem, dass ganze Familien sich für dieses Hobby begeistern. Denn die Jagd hat so viele Facetten, das wird oft vergessen.

Was macht für Sie persönlich den Reiz an der Jagd aus?

Pollak: Natur zu erleben, natürlich auch die Hege und Pflege. Das Schießen ist der kleinste Teil beim Jagen. Ich selber bin auch Jagdhornbläser, die Traditionspflege macht auch einen großen Teil aus des Hobbys.

Apropos Tradition: In vielen anderen Bereichen verändert sich die Traditionspflege, Neues kommt hinzu etc. Bei der Jägerschaft scheint das etwas anders zu sein, vor allem die Traditionen werden auch von den Jungjägern hochgehalten. Stimmt dieser Eindruck?

Pollak: Ja, in den Jagdschulen wird das Brauchtum gelehrt. Das hilft natürlich, auch unsere Weidmannssprache ist ein wichtiger Teil. Dazu kommt der Umgang mit dem Wild, das Verhalten der Jäger. Das spielen viele Sachen eine Rolle.

Von Michael Prochnow