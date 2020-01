Chefin der Arbeitsagentur Wismar: Extremer Ansturm kam kurz vor Weihnachten

Wismar

Zwar war die Zahl der Arbeitslosen in Nordwestmecklenburg von November auf Dezember etwas gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenquote aber gesunken – auf 5,8 Prozent. Für Petra Groth, Leiterin der Agentur für Arbeit in Wismar, ist das eine gute Nachricht. „Wir liegen erstmalig im Monat Dezember unter 6 Prozent.“

Sieht man sich die Statistik in den einzelnen Städten Nordwestmecklenburgs an, unterscheidet sich die Arbeitslosenquote jedoch. Am niedrigsten ist sie mit 4,7 Prozent in Grevesmühlen. Das liege laut Petra Groth unter anderem an den vielen Pendlern, die zum Beispiel in Grevesmühlen leben, aber in Lübeck arbeiten. In Gadebusch liegt die Quote bei 5,1 Prozent. Nur in Wismar ist sie mit 7,1 Prozent etwas höher.

Viele mussten sich zum 1. Januar arbeitslos melden

„Kurz vor Weihnachten hatten wir hier einen extremen Ansturm“, berichtet Petra Groth. Viele müssten sich zum 1. Januar arbeitslos melden. Dies sei aber eine „typisch saisonale Entwicklung“ und ganz normal. Die Zahlen bestätigen aber: Die Zahl der arbeitslosen Menschen in Nordwestmecklenburg ist im Dezember gegenüber dem November um 247 auf insgesamt 4847 gestiegen. Das sei saisontypisch. Im Dezember meldeten sich 1093 Menschen neu oder erneut arbeitslos – das waren aber noch 120 weniger als vor einem Jahr.

So hat auch das Jobcenter Nordwestmecklenburg weniger Arbeitssuchende gemeldet. 6689 Menschen bezogen im Dezember die Grundsicherung. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist dies ein Rückgang von 797.

Mehr Beratungen für Jugendliche unter 25 Jahre

Vor allem im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit will die Agentur für Arbeit aktiver werden. „Die Beratungen müssen dort noch intensiviert werden. Wir wollen noch mehr Angebote schaffen“, sagt Petra Groth. 408 Jugendliche unter 25 Jahre waren im Dezember arbeitslos gemeldet. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt in diesem Bereich 6,2 Prozent.

Generell liege die Nachfrage nach Arbeitskräften auch zum Jahreswechsel auf Höchstniveau. Seit Jahresbeginn 2019 wurden 4002 Stellen aufgenommen. „Allein im Dezember waren 1749 zu besetzende Stellen in unserem Bestand“, sagt Agenturleiterin Petra Groth. Die meisten freien Stellen gab es im Dezember in den Bereichen „Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung“, „Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit“, „Handel, Vertrieb, Tourismus“ und „Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik“.

Gewinnung von Fachkräften bleibt Herausforderung

Arbeitsmarktpolitisch bleibe die Qualifizierung und Gewinnung von Fachkräften weiter eine Herausforderung für die kommenden Jahre. In der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter in Nordwestmecklenburg werden aktuell 370 Frauen und Männer in Qualifizierungsmaßnahmen für den sogenannten ersten Arbeitsmarkt fit gemacht. Seit Jahresbeginn 2019 haben 724 arbeitssuchende Menschen an einer Bildungsmaßnahme teilgenommen. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 119 Personen – und das bei insgesamt gesunkener Arbeitslosenquote.

