Grevesmühlen/Trassenheide

Die Pandemie macht die Kultur zum Krüppel. Vor allem auch die Chöre leiden unter dem Druck der Beschränkungen. Gemeinschaftliches Singen ist fast unmöglich. Viele Menschen in geschlossenen Räumen erzeugen einfach zu viel Aerosol. Im schlimmsten Fall wäre das eine Wohlfühlwolke für das gefährliche Virus.

Einige Chöre versuchen es im Freien. Aber Abstand und der fehlende Resonanzraum lassen den Klang leiden. Wie kommen MVs Sängerinnen und Sänger damit klar? Ein Überblick von Grevesmühlen bis nach Usedom.

Nordwestmecklenburg

„Wir sind keine Virenschleudern“, kommentiert Ingeburg Müller die Vorgaben zu möglichen Chorproben. „Auf 10 Quadratmeter ein Sänger, dann steht der letzte Sänger 100 Meter von mir entfernt. Ein Chor baut seinen Klang doch durch Nähe auf.“ Sie ist seit über 35 Jahren schon Chorleiterin, ihr Chor Poeler Leben hat 22 Aktive, ihr Chor Bad Kleinen 43. „Das ist eine Katastrophe, unter welchen Bedingungen wir proben sollen, das haben wir abgelehnt. Chorarbeit unter den Bedingungen kann man knicken.“

Auf die Politik und die „aufdiktierten Bedingungen“ ist sie sauer. „Wir haben seit März nicht mehr geprobt!“ Mit Ende der Ferien will sie aber mit dem Chor Poeler Leben wieder starten, ab Ende August mit dem Bad-Kleinen-Chor. Bis dahin hofft sie auf weitere Lockerungen.

Martin Höppner vom Kirchenchor Neukloster/Warin: „Wir proben derzeit nicht, weil unser Probenraum nicht coronatauglich ist.“ Seine 33 „Sängerlein“ im Alter von 40 bis 85 Jahren vermissen die Gemeinschaft allerdings so sehr, dass sie sich zum gemeinsamen Grillen statt der Musik getroffen haben – mit Abstand und unter freiem Himmel.

„Im Freien zu proben ist für die Stimme meiner Meinung nach nichts. Man hört sich und die anderen nicht gut und schreit sich dann heiser.“ Nun hofft er, wenigstens Weihnachten mit seinem Chor singen zu dürfen. „Wenn der Pastor sein Okay gibt, dass wir im Gemeindehaus wieder proben dürfen und/oder alle geimpft sind …“

Wismar

Gute Nachrichten vom Wismarer Shantychor Blänke. „Wir proben seit 14 Tagen wieder, dank der Kreisverwaltung und der Landrätin“, freut sich Peter Frank vom Chor. „Wir dürfen den großen Sitzungssaal in der Kreisverwaltung in Grevesmühlen nutzen“, dankt er.

Aber nur etwas über die Hälfte der Sänger macht mit. „Wir gehören in unserem Alter zur Risikogruppe“, erzählt Peter Frank. „Die Situation gefällt uns allen nicht, aber was soll man machen. Für den Chor ist das nicht gut. Die Titel bleiben auf der Strecke, weil wir nicht kontinuierlich proben können.“

Bild aus früheren Tagen: ein Chorauftritt in der Wismarer St. Georgen-Kirche Quelle: Nicole Hollatz

Die Wismarer Kantorei hat zum Glück einen sehr großen Probenraum mit vielen Fenstern zum geforderten Durchlüften. Kantor Christian Thadewald-Friedrich formuliert das große Aber: „Wir haben gut 100 Sängerinnen und Sänger insgesamt, das gibt kein Raum her!“

Nach den Sommerferien sollen die Proben wieder anlaufen, allerdings nur als Registerproben. „Sopran, Alt und die Männer proben jeweils einzeln. Ich bin gespannt, wie das wird.“ Er sieht die Krise als Chance: „Wir haben keinen Auftrittsdruck, wir können einfach singen und Stimmbildung machen. Wenn ich die einzelnen Stimmgruppen habe, kann ich viel besser mit jedem Einzelnen proben als in der großen Gruppe.“

Mandy Kitschke-Dräger vom Chor der Hansestadt Wismar: „Wir hatten im März gleich aufgehört mit den Proben, unser Altersdurchschnitt im Chor ist sehr hoch.“ Ende Juni regte der neue Chorleiter, Frank Flade aus Rostock, den Neustart an. „Wir hatten alle Lust. Drei Monate ohne Chor – das fehlte richtig“, dankte Mandy Kitschke-Dräger.

Die historische Orgel von 1845 spielt der Wismarer Kantor Christian Thadewald- Friedrich. Quelle: Kantorei Wismar

Üblicherweise proben die knapp 40 Sängerinnen und Sänger in der Aula des Wismarer Musikschulgebäudes. Das ist noch nicht wieder möglich, die Wendorfer Kirche hat musikalisches „ Asyl“ angeboten. „Wir stellen vorher die Stühle, messen den Abstand und stellen Desinfektionsmittel zur Verfügung“, berichtet Mandy Kitschke-Dräger.

Auch wegen der Urlaubszeit kommt derzeit nur die Hälfte der sonst Aktiven. „Wir richten uns nach den Vorschriften des Landes und den noch härteren Empfehlungen des Landeschorverbandes“, erzählt sie und begründet: „Die Aerosole sind beim Singen noch mehr unterwegs als beim normalen Sprechen.“

Landkreis Rostock

Eigentlich hätte der Chor Hohenfelde bei Bad Doberan am 10. Juni sein 55-jähriges Gründungsjubiläum, die Feier fiel aus. Zurzeit finden keine Proben statt, es fehlt der passende Raum, in dem der Abstand eingehalten werden kann. „Wir alle warten auf weitere Entscheidungen der Landesregierung“, berichtet Erwin Broksch vom Chor.

Gemeinsames Singen seit 55 Jahren: Der Hohenfelder Chor wurde 1965 gegründet. Quelle: privat

Beim Shantychor Reriker Heulbojen beginnt ab 22. Juli der Probenbetrieb testweise wieder – Bässe und Tenöre proben getrennt. „Wir müssen im Sinne der Gesundheit unserer Mitglieder auf die geltenden Regeln achten und sind froher Hoffnung, dass die Abstandsregelung baldmöglichst gelockert werden kann und wir unserem Publikum wieder mit voller Stimme und frohen Mutes bei Auftritten zur Verfügung stehen“, informiert Klaus Wolfert vom Verein.

Rostock

„Wir suchen händeringend einen großen Raum zum Proben“, hofft Kristina Köhler vom Rostocker Montagschor auf die Ostsee-Zeitung. Der Chor muss schon länger pausieren. Erst hatte der Chorleiter sich den Fuß gebrochen, dann kam Corona. „Inzwischen haben wir alle richtig Sehnsucht.“

Den Chor gibt es seit 1993, damals hatten die Sängerinnen im großen Saal der Rostocker Ostsee-Zeitung ihren ersten Auftritt. Anfang August sollen die Proben wieder starten – vorausgesetzt, bis dahin findet sich ein entsprechend großer Probenraum.

„Zum Glück sagt die neue Verordnung nicht mehr drei Meter Abstand, sondern nur noch zwei. Sonst hätten wir einen Raum mit 500 Quadratmetern finden müssen. Das ist dann als Chor nicht mehr machbar, wir sind ja keine Solisten“, so Kristina Köhler.

Der Rostocker Montagschor probt im Haus der Musik. Quelle: OVE ARSCHOLL

30 Sängerinnen sind im Chor, ein großer Konferenzsaal mit etwa 400 Quadratmeter wäre toll. „Wir haben leider keinen Sponsor, der sagt, nimmt das Ostseestadion, das bezahl’ ich euch“, lacht Kristina Köhler. Sie beschreibt ein Problem, das viele Chöre haben: „Das Ziel fehlt, für das man probt. Wir haben zwar Weihnachtskonzerte geplant, aber noch wissen wir nicht, ob die stattfinden können.“

Die St.-Johannis-Kantorei ist die größte Kantorei im Nordosten Deutschlands. „Uns trifft Corona besonders hart, da die Chöre zum Teil sehr groß sind“, berichtet Kirchenmusikdirektor Prof. Dr. Markus Johannes Langer, seit 20 Jahren ist er Leiter und Kantor der Rostocker Kantorei.

350 Sängerinnen und Sänger sind in den verschiedenen Chören aktiv. Der Kantor: „In der kirchenmusikalischen Arbeit vor Ort sollte alles nach derzeitigem Kenntnisstand Mögliche getan werden, um – insbesondere nach den Vorfällen in kirchlichen Kontexten in jüngster Zeit – Ansteckungsrisiken zu minimieren.“

Vor den Ferien entstand ein Online-Kanon, der auf Youtube zu hören ist. Chormitglieder haben sich zum virtuellen Chor zusammengefunden und „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ eingesungen.

Zumindest für die Kinder der Kurrende geht auch in den Ferien die Chorarbeit weiter. 60 Kinder können sich auf die Kindersingwoche in der letzten Ferienwoche in Prora freuen. „Ich bin froh, dass diese für die Kinder wichtige Woche unter neuen Vorzeichen vom Sozialministerium genehmigt wurde. Am Ende der Woche steht am 31. Juli ein Open-Air-Konzert in Binz. Das gleiche Programm soll dann im Zookonzert am 8. August ebenfalls im Freien stattfinden“, so der Kantor.

Mit Beginn des neuen Schuljahres beginnen für alle Chöre der St.-Johannis-Kantorei wieder die Proben. Johannes Langer: „Um die gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können, habe ich mit der Stadt Rostock einen Vertrag abgeschlossen, um die Chorproben auf der Tribüne des Leichtathletikstadions durchführen zu können. Ich bin gespannt, wie wir open air und zugleich überdacht mit den vorgegebenen Sicherheitsabständen arbeiten können.“

Chorverband: „Wir haben nichts gekonnt, wenn Corona ausbricht“

Landeschorleiterin Dr. Sigrid Biffar vom Landeschorverband weiß, die Regelungen bringen Einschränkungen. „Wenige Chöre haben so große Räume.“ Eigentlich sei das gemeinsame Singen gut für Körper und Seele, so die Ärztin. Sie warnt vor zu viel Leichtsinn. „Wir werden nichts gekonnt haben, wenn wir auch nur einen Chor mit Corona-Ausbruch haben.“

Viele Sängerinnen und Sänger gehören allein wegen ihres Alters zur Risikogruppe. „Ich brenne für das Singen und die Chorleitung, aber ich kann nur sagen, bitte Leute, bleibt vernünftig!“ Corona wird, so die Landeschorleiterin, die Chorlandschaft auf lange Zeit verändern. „Singen ist trotzdem das wunderbarste Hobby der Welt!“

Singakademie Stralsund : Die Stimmen sind eingerostet

Die knapp 40 Stimmen der Singakademie Stralsund sind im sprichwörtlichen Sinne eingerostet. Das erzeugt großen Frust bei den Männern und Frauen des Laien-Chores, der zu den ältesten der Hansestadt gehört. Seit 1983 singt die Stralsunderin Anne-Marie Köhler in dem 1979 gegründeten Konzertchor, der ursprünglich zur Unterstützung des Musiktheaters am Olof-Palme-Platz gegründet wurde. Die ehemalige Lehrerin für Russisch und Geografie ist voller Verdruss, dass ihr Chor in diesem Jahr bisher nur einmal während eines Benefizkonzertes unter freiem Himmel auf dem Areal des Schwesterheimathauses auftreten konnte.

Weihnachtssingen der Chöre in Stralsund Die Stralsunder Singakademie während eines früheren Konzerts. Quelle: Christian Rödel

„Die Verordnungen haben natürlich ihren Sinn und keiner von uns will schließlich krank werden, aber es fehlen einfach die Proben und Auftritte, um die Stimme zu erhalten“, so die Hansestädterin. Wie viele andere Stralsunder Chöre setzt die Stralsunder Singakademie auf die im September zu erwartende neue Coronaschutz-Verordnung der Schweriner Landesregierung, in der hoffentlich weitere Lockerungen für Konzertauftritte mitgeteilt werden. Für Proben in freier Natur hat Anne-Marie Köhler nur ein müdes Lächeln übrig. „Da kommt nur Geträller bei raus, und der Chorleiter kann nicht genau heraushören, ob wirklich alles richtig klingt“, meint die Stralsunderin, deren Alt-Stimme schon bei vielen großen Choraufführungen zum Einsatz gekommen ist.

Chöre im Greifswalder St. Spiritus : Aus Corona-Schlaf erwacht

Nach Wochen und Monaten der Stille ist das Kulturzentrum St. Spiritus in Greifswald aus dem chormusikalischen Coronaschlaf geweckt worden: Die Late Night Singers haben bereits im Juni ihre Proben wieder aufgenommen. „Lässt es das Wetter zu, singen wir im Innenhof, natürlich mit Abstand“, versichert Chorleiterin Sigrid Biffar. Das einzuhaltende Hygienekonzept erfordere reduzierte Besetzungen, verkürzte Probenzeiten, Lüftungspausen etc. Doch jeder Chorist sei froh, endlich wieder in der Gemeinschaft singen zu können. Dennoch gelte: „Das höchste Gut ist die Gesundheit“, so Biffar.

Die Late Night Singers bei einer Probe im Innenhof von St. Spiritus in Greifswald. Quelle: Katharina Merz

Deshalb treffe sich der Chor von St. Spiritus, den sie ebenfalls leitet und in dem viele ältere Semester Mitglied sind, auch erst wieder ab 12. August. Und auch dann heißt es: „Lieber separat proben, als sich in Gefahr begeben“, so Biffar, die seit kurzem einen dritten Chor leitet: „Meine Herren!“ hält, was er verspricht: Ein reiner Männerchor, der sich mit 14 Mitgliedern sicher noch über Verstärkung freut. Seit Juli trifft sich auch wieder der Chor „noLimHits“. „Wir haben Glück, im ,Kuba’ ist genug Platz, um die Abstandsregeln einzuhalten. Trotzdem singen wir die erste Stunde zumeist an frischer Luft“, sagt Leiterin Dorothea Laack. Die Online-Proben über Zoom seien nicht wirklich ein Ersatz gewesen, die Freude über die Treffen daher sehr groß.

Shanty-Chor Insel Usedom : Bis Ende Oktober alles abgesagt

Seemannslieder gehören eigentlich zur Insel Usedom wie die Fische ins Wasser – doch die Corona-Einschränkungen machen die Auftritte der oft weißbärtigen Männer unmöglich. Der Shanty-Chor Insel Usedom hatte in diesem Jahr noch nicht einen öffentlichen Auftritt. „Bis Ende Oktober sind alle Großveranstaltungen abgesagt. So sind leider die gesetzlichen Bestimmungen“, so Vereinsvorsitzender Ulrich Kretzschmar aus Zecherin. Damit sich die teils älteren Herren trotzdem zum Proben verabreden können, bekommen sie Unterschlupf in der Trassenheider Konzertmuschel.

Der Shanty-Chor Insel Usedom bei einem früheren Auftritt. Quelle: Kurverwaltung Koserow

„In geschlossenen Räumen dürfen wir nicht singen, da sonst das Infektionsrisiko steigt“, erklärt er. Ein Großteil der teils 70 bis 80 Jahre alten Männer gehört aufgrund des Alters zur sogenannten Risikogruppe. Normalerweise hätte der Shantychor Insel Usedom über das Jahr hinweg etwa 50 Auftritte bestritten. „Als Verein ist das auch ein finanzielles Desaster. Wir leben von der ersparten Substanz“, betont Kretzschmar. Ob das diesjährige Weihnachtssingen des Shantychores stattfinden kann, steht auch noch in den Sternen.

De Prerow Stromer: Singen mit ganz viel Abstand

Auf ihren Auftritt bei der Eröffnung der Prerower Freilichtbühne am 3. Juli hatten sich die Mitglieder des Shantychores De Prerow Stromer mächtig gefreut. Kein Wunder, „schließlich war es nach der Corona-Zwangspause der erste öffentliche Auftritt in diesem Jahr“, erzählt Chorleiter und Gründer Peter Malt. Seit einigen Wochen werde auch wieder geprobt, berichtet der ehemalige Lehrer für Mathematik und Geografie weiter. Allerdings finde die Chorarbeit unter völlig veränderten Bedingungen statt.

Die Prerow Stromer bei einem Konzert im Kulturkaten „Kiek In“ im November letzten Jahres anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Shantychores. Quelle: Volker Stephan

Vor allem die Einhaltung des Mindestabstandes von anderthalb bis zwei Metern sei eine große Herausforderung. „Dabei haben wir noch Glück, denn mit dem Saal im Kulturkaten Kiek In steht uns ein ausreichend großer Raum zur Verfügung“, so der Chorleiter. Da ein Großteil der Mitglieder auf Grund des Alters zur Risikogruppe gehöre, würden einige den Proben und Auftritten fernbleiben. Nichtsdestotrotz bereite man sich auf weitere Auftritte vor, sagt Peter Malt. Dazu gehört das Treffen der Shantychöre in Zingst. Das findet im September statt – wegen Corona in abgespeckter Form.

Rügener Frauenchor: Die lange Durststrecke ist vorbei

Die lange Durststrecke für den Rügener Frauenchor ist vorbei. Seit vier Wochen dürfen die Sängerinnen im Gemeindezentrum in Trent wieder proben. Chorleiter Knut Furthmann spricht von einer riesengroßen Herausforderung, vor dem sein Chor seit Mitte März bis in den Sommer hinein stand. „Den Anordnungen gemäß ruhte unsere Chorarbeit, vom 18. März bis 23. Juni fanden keine Proben statt. Unsere Frühjahrskonzerte, auf die wir seit Herbst 2019 hingearbeitet hatten, fielen aus“, sagt er.

Der Rügener Frauenchor besteht seit 2018, hat aber bereits eine längere Tradition. Quelle: Privat

Digitale Kanäle hätten keinen adäquaten Ersatz geboten – „die Chorarbeit lebt ja von direkter Interaktion.“ Um trotz Social-Distancing das Wir-Gefühl und den Zusammenhalt des Trenter Chores beizubehalten und zu stärken, unternahmen die Mitglieder in dieser Zeit mehrere Wanderungen auf der Insel. „Nach Rücksprache mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales MV durften wir in freier Natur singen. Einen kleinen Auftritt hatten wir zu Ehren eines Diamantenen Hochzeitspaars in einem Garten in Kartzitz“, sagt Knuth Furthmann.

Stadtchor Grimmen: Noten pauken in schweren Zeiten

Der Stadtchor in Grimmen hält sich in Corona-Zeiten streng an die Hygieneregeln: keine gemeinsamen Proben, Treffen oder Auftritte. „Wir sind sehr vorsichtig, da wir viele Senioren in unserem Chor haben“, sagt Leiterin Anke Krey. Doch trotz der schwierigen Zeiten geht der sangesfreudigen Truppe nicht die Puste aus. Die 44 Sängerinnen und Sänger halten über WhatsApp-Gruppen am Telefon Kontakt. Sie bilden sich in dieser Zeit aber auch fort, erzählt Anke Krey: „Wir haben uns Lehrmaterial über die Notenschrift gekauft und pauken jetzt das Lesen der Noten.“

44 Mitglieder des Stadtchores in Grimmen – hier ein früherer Auftritt – halten über das Telefon Kontakt zueinander und bilden sich im Lesen der Notenschrift fort. Quelle: Carolin Riemer

Fast alle ihrer Sänger zeigen sich da sehr engagiert, denn die Theorie bringt den Chor voran und erweitert das gesangliche Repertoire. Ein Auftritt sei derzeit zwar nicht geplant, doch die Sänger sehen dem Monat August hoffnungsvoll entgegen: „Vielleicht treffen wir uns unter freiem Himmel zu einem Sommerfest. Eine Dame bot sogar freiwillig ihre Hilfe als Hygienebeauftragte an.“ Doch die Corona-Zeit lasse keine konkreten Planungen zu. „Die Gesundheit geht nun einmal vor und beim Singen treten durch das tiefe Einatmen eben viele Aerosole aus.“

