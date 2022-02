Wismar/Pogradec

Nächstenliebe ist für Frieder Weinhold grundsätzlich praktisch. Sie kann sich in Weihnachtspäckchen zeigen, die Kinderaugen in Albanien zum Leuchten bringen. Oder in einer Ladung gebrauchter Möbel für eine Schule in einem abgelegenen Dorf. Oder in der Organisation einer Konferenz, in der Kommunalpolitiker sich über Sozialpolitik austauschen. Der 68-Jährige, Kopf des Christlichen Hilfsvereins Wismar (CHW) missioniert nicht – er lebt seine Werte im Alltag vor: „Ich schaue einfach, wo Hilfe gebraucht wird.“

Seit 30 Jahren engagiert sich Weinhold in Albanien. Das kleine südosteuropäische Land ist ihm mittlerweile zur zweiten Heimat geworden. Er kennt die boomende Hauptstadt Tirana, in der Wolkenkratzer die breiten Boulevards säumen, ebenso wie die Kleinstadt Pogradec im Osten des Landes. Dort am malerisch inmitten von Bergen gelegenen Ohridsee entwickelt sich langsam der Tourismus, erste Deutsche haben den Ort als günstigen Altersruhesitz mit angenehmem Klima entdeckt.

Bishnica in den Mokra-Bergen

Das wichtigste Arbeitsfeld liegt zwei Stunden Fahrt entfernt in den über 1000 Meter hohen Mokra-Bergen: das Dorf Bishnica. Zu erreichen nur im Schritttempo über eine weitgehend unbefestigte, sich in engen Kurven durch Täler windende Straße, die eindrücklich an Szenen aus Karl Mays „Durch das Land der Skipetaren“ erinnert. Doch die vermeintliche Idylle trügt: In harter Arbeit ringen die verbliebenen Bauern ihren schmalen Feldern an den steilen Hängen die Ernte ab.

Die albanische Hauptstadt Tirana kann längst mit westlichen Metropolen mithalten. In ländlichen Teilen Albaniens herrscht dagegen große Armut. Quelle: Robert Haberer

Vertrauen der Dorfbewohner erarbeitet

Im Februar 1992 rollte der erste Transport aus Wismar nach Bishnica – kurz nachdem sich das unter Diktator Enver Hoxha über Jahrzehnte von der Außenwelt abgeschottete Land wieder geöffnet hatte. Am Steuer: Weinhold, der endlich seinen mit 19 Jahren in der vormilitärischen Ausbildung der DDR erworbenen Lkw-Führerschein sinnvoll nutzen konnte.

Beim Weg durch den Ort wird der Zwei-Meter-Mann aus Wismar von den Einwohnern herzlich gegrüßt und beim abendlichen Dorffest in dem aus einem mobilen Kühlhaus entstandenen Gemeindehaus, das auch als Kirche dient, stoßen sie mit selbst gebranntem Raki mit ihm an. „Das Vertrauen muss man sich erarbeiten.“

Mythos Skanderbeg und reale Wirtschaftsprobleme 2,9 Millionen Einwohner leben noch in Albanien auf einer Fläche, die etwas kleiner ist als das Bundesland Brandenburg. Mindestens eine Million Albaner haben das Land nach 1990 verlassen, das noch immer – trotz seines Reichtums an Bodenschätzen wie Chrom, Nickel oder Kupfer – zu den ärmsten Staaten Europas gehört. Die Landwirtschaft spielt eine wichtige Rolle. Nationalheld ist Skanderbeg, Fürst von Kruja, der im 15. Jahrhundert das Vordringen der Osmanen zunächst aufhalten konnte, bevor das Land für vier Jahrhunderte doch Teil des Osmanischen Reiches wurde. Erst 1912 wurde Albanien unabhängig. Nach der unruhigen Zwischenkriegszeit und italienisch-deutscher Fremdherrschaft etablierte Enver Hoxha 1944 eine kommunistische Diktatur, die 1990 zusammenbrach. Die Transformation in eine Marktwirtschaft war von mehreren Rückschlägen überschattet. Seit 2009 ist Albanien Mitglied der Nato; seit 2014 bemüht es sich um den Beitritt zur Europäischen Union. Internet: Christlicher Hilfsverein Wismar

Er hat sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen und „seine“ Albaner selbst dann nicht im Stich gelassen, als das Land 1997 nach dem vom Zusammenbruch eines betrügerischen Schneeballsystems verursachten Kollaps der Wirtschaft in bürgerkriegsähnliche Zustände verfiel. „Kurz stand die Frage: ,War es das jetzt?‘ Aber dann kam eine Spende und es war klar, dass wir weitermachen.“ 2009 gab Weinhold seine Stelle als Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche auf, um sich ganz der Arbeit im Christlichen Hilfsverein widmen zu können.

Tradition und Moderne: Hinter dem Denkmal des Nationalhelden Skanderbeg und der Et’hem-Bey-Moschee erheben sich Neubauten im Zentrum von Tirana. Quelle: Robert Haberer

Alternativen zur Landflucht

Die Beharrlichkeit bringt Erfolge: Ein Internat erspart den Schülern aus den umliegenden Dörfern stundenlange Fußmärsche. Auf den einst weitgehend kahlen Bergen grünt wieder Wald – die gezielte Aufforstung hilft der Natur ebenso wie der Weggang vieler Menschen. 400 von 1200 sind noch da, viele Häuser stehen leer. „Wir wollen gemeinsam einen Kern erhalten, eine Perspektive schaffen“, sagt Weinhold und organisiert dort mit der Diakonia Albania medizinische Betreuung, wo das staatliche Gesundheitssystem Albaniens an seine Grenzen kommt.

Im Christlichen Hilfsverein hat Weinhold in drei Jahrzehnten Mitstreiter aus ganz Deutschland und Albanien um sich geschart. Sie beschreiben ihn als „Menschenfischer“, der zu begeistern versteht. Ein Netzwerker, der in der Wismarer Bürgerschaft und im Kreistag von Nordwestmecklenburg ebenso unermüdlich Kontakte knüpft wie bei jeder anderen sich bietenden Gelegenheit.

Lesen Sie auch Wismar: 4000 Weihnachtspäckchen gehen auf die Reise nach Albanien

Partnerschaft auf Augenhöhe

Wie das funktioniert, hat Winzer Petrit Cobo aus dem südalbanischen Berat gerade erlebt. Zwei Stunden brauchte Weinhold bei einem Besuch des Weinguts, um ihn nicht nur von einer Idee zur Vermarktung albanischer Weine in Deutschland zu überzeugen („Ich kenne da jemanden, den man fragen kann“), sondern auch zum Teil des Hilfsvereins zu machen. „Es ist gut, wenn sich die Starken hier selbst engagieren, denn das ist Partnerschaft auf Augenhöhe. Sich immer wieder fragen: ‚Was geht gemeinsam?‘“

Ein Hoch auf die Zusammenarbeit: Winzer Petrit Cobo aus dem südalbanischen Berat hat sich überzeugen lassen, mit dem Christlichen Hilfsverein aus Wismar im Bergdorf Bishnica aktiv zu werden. Quelle: Robert Haberer

Nur zwei Wochen später stehen die beiden vor der Schule in Bishnica und blicken auf die Stelle, an der bald ein Neubau des Internats entstehen soll. Dazwischen könnte gut noch eine Stellfläche für Wohnmobile von Camping-Touristen passen – wenn die irgendwann einmal über eine bessere Straße in die malerischen Mokra-Berge gelangen.

Sanfter Tourismus und abends ein guter Tropfen aus dem eigenen Land? „Ist ja nur so ein Gedanke.“ Einer von vielen, die geholfen haben, Menschen in und um Pogradec – dessen Ehrenbürger Weinhold seit 2013 ist – eine Perspektive zu geben.

Von Robert Haberer