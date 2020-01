Wismar/Grevesmühlen

Nach achteinhalb Jahren vor der Kamera von Wismar TV hat Christoph Wohlleben jetzt die Nachfolge von Petra Rappen in der Pressestelle der Kreisverwaltung angetreten. Seit dem 1. Januar ist der 37-Jährige der neue Pressesprecher von Landrätin Kerstin Weiss. In Hamburg geboren und aufgewachsen hat er in Marburg Politikwissenschaften studiert und nebenher eine journalistische Ausbildung durchlaufen, seit dem Studium hatte er für Tageszeitungen berichtet. Von 2011 bis Ende 2019 war er bei Wismar TV Moderator, leitender Redakteur und Sprecher. Zudem moderiert das SPD-Mitglied zahlreiche Veranstaltungen in der Hansestadt. Als Pressesprecher habe er sich beworben, weil es nach mehr als acht Jahren vor und hinter der Kamera von Wismar TV Zeit für Veränderungen gewesen sei. „Und zwar solange ich noch Haare auf dem Kopf habe“, wie er betont. Er freue sich auf die neue Herausforderung.

Von Michael Prochnow