Wismar

“Beim veganen Weihnachtsessen gewinnt wirklich jeder“, sagt Claudia Große aus Wismar. 2018 hat sie ein Rezeptbuch – „Veganini“ – geschrieben, ohne Fleisch, Milch, Ei, Zucker und Soja. Und trotzdem (oder vielleicht gerade deswegen!) schmeckt es super.

Das Menü gibt es bei Familie Große jedes Weihnachten. „Ich liebe dieses Weihnachtsessen aus vielerlei Gründen. Zum einen erinnert es mich sehr an das Festessen, das es in meiner Kindheit zu Weihnachten gab, nur das ich da oft nur Knödel mit Rotkohl essen konnte...jetzt geht endlich alles!“

Tipps gegen Kochstress

Sie verrät, wie sie das Essen stressfrei zubereitet: „Ein paar Wochen oder Tage vor Weihnachten koche ich bereits die Sauce in den 2 Varianten (Rotwein und kinderfreundlich) und friere sie ein.“

Der Linsenbraten wird schon am Abend vorher zubereitet, er muss ja sowieso zum „Aushärten“ in den Kühlschrank. „Auch das Dessert bereite ich an diesem Abend zu und lasse es ziehen. Am nächsten Morgen bereite ich dann den Salat vor (Dauer: 10 Minuten) und lasse ihn bis zum Mittag durchziehen.

Gut eineinhalb Stunden vor dem Essen kocht Claudia Große die Kartoffeln und bereitet den Kartoffelteig zu. „Während der Teig etwas ruht schlage ich den Linsenbraten in Blätterteig ein und bereite das Pesto zu. Wenn Kartoffelrolle und Linsenbraten fertig sind, lege ich beides zeitgleich nebeneinander auf ein Rost in den Backofen. Dann erwärme ich die Sauce und kann alles zeitgleich ohne den verhassten Weihnachtsstress servieren.“

Pesto - Kartoffelrolle

Zutaten

• ca. 750g mehlig kochende Kartoffeln

• 275g Weizenmehl

• etwas Muskatnuss nach Geschmack

Für die Pesto-Füllung

• 1 Zweig frischer Rosmarin

• 6 getr. Tomaten in Öl

• 1/2 Bund frische Petersilie

• 5-6El Olivenöl

• Steinsalz und Pfeffer

• optional für mehr Würze: 1El Hefeflocken

Zubereitung

1. Die Kartoffeln schälen und in Salzwasser garkochen. Anschließend mit einem Kartoffelstampfer fein stampfen und kurz abkühlen lassen.

2. Das Mehl unterkneten, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken und kurz ruhen lassen.

3. In der Zwischenzeit das Pesto zubereiten. Dazu alle Zutaten mit einem Pürierstab oder Blender glatt mixen.

4. Den Kartoffelteig auf ein Backpapier legen und mit den Händen zu einem etwa 20x30cm großen, ca. 1,5cm dicken Rechteck formen - oder mit einem Nudelholz ausrollen.

5. Das Pesto auf den Teig streichen und oben und unten einen ca. 3cm breiten Rand lassen, damit alles gut zusammenhält.

6. Den Teig vorsichtig aufrollen und die Enden sachte, aber gut andrücken. (Die Rolle soll beim Backen nicht aufgehen!)

7. Die Oberfläche der Rolle mit etwas Olivenöl bestreichen und bei 175°C Umluft für ca. 30- 40min goldgelb backen.

Anmerkung: Wer Zeit und Energie am Weihnachtstag sparen möchte, kann die Rolle auch mit einem fertigen, veganen Pesto füllen.

Linsenbraten

Zutaten

• 200 g Berglinsen

• 2 Knoblauchzehen

• 1 Zwiebel

• 1 kleiner Zweig Rosmarin

• 2 TL Speisestärke

• 1 Prise gemahlener Kreuzkümmel (Cumin)

• 1 TL Paprikapulver (edelsüss)

• 1 TL getr. Majoran

• 1/2 TL Salz oder besser nach Geschmack

• Pfeffer nach Geschmack

• 60 ml Pflanzenmilch nach Wahl (ohne Zucker!)

Außerdem:

• kleine Kastenform (15–20 cm Länge)

• Backpapier für die Form

• Pürierstab

Zubereitung

1. Am Vortag die Linsen in 750 ml Wasser in 30 Minuten weich kochen. Knoblauchzehen und Zwiebel schälen und grob zerteilen. Den Rosmarin waschen, trocknen und die Nadeln fein hacken. Stärke mit drei Esslöfeln Wasser zwei Minuten quellen lassen.

Die Linsen abgießen, kurz abkühlen lassen und zusammen mit Knoblauch, Zwiebel, Rosmarin, Kreuzkümmel, Paprikapulver, Majoran, Salz + Pfeffer und Pflanzenmilch mit dem Pürierstab oder der Küchenmaschine mixen.

2. Anschließend die Stärkemischung untermixen.

3. Den Ofen auf 220° vorheizen (Umluft 200° ohne Vorheizen). Eine Kastenform mit Backpapier auslegen, die Masse einfüllen, glatt streichen und im heißen Ofen (Mitte) etwa eine Stunde backen.

4. Den fertigen Braten heraus nehmen, abkühlen lassen und mindestens acht Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank stellen, damit er fest wird.

5. Am nächsten Tag den Braten einfach im Backofen erwärmen. Wer es noch etwas festlicher möchte kann den Braten auch erst in veganen Blätterteig einschlagen und ihn dann backen bis der Blätterteig knusprig goldbraun ist.

Dunkle Bratensauce

Zutaten

• 1 Zucchino

• 2 Zwiebeln

• 6 El Olivenenöl

• 2 El Tomatenmark

• 2 El Mehl

• 300 ml Wasser

• 300 ml veganer, trockener Rotwein

• 3 El Sojasauce

• 1 gehäufter Tl Majoran

• Paprikapulver (edelsüss) nach Geschmack

• Salz und Pfeffer nach Geschmack

Außerdem:

• Pürierstab

Zubereitung

1. Zucchino waschen und grob raspeln, Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schneiden.

2. Pflanzenöl im Topf erhitzen und die Zucchinoraspeln und Zwiebelwürfel darin goldbraun braten.

3. Tomatenmark dazugeben und unter Rühren kurz anrösten bis es etwas bräunlich wird.

4. 2 El Mehl darüberstreuen und alles gut verrühren.

5. Mit Wasser, Rotwein und Sojasauce ablöschen und mit Majoran , Paprikapulver, Salz und Pfeffer abschmecken.

6. Die Sauce bei kleiner Hitze unter gelegentlichem Rühren ca. 25 min köcheln lassen.

7. Vom Herd nehmen und fein pürieren.

Tipp: „Sollten Kinder mitessen, könnt ihr vor Schritt 5 etwas von der Masse abnehmen und in einen kleinen Topf umfüllen. Dort gebt ihr dann anstatt Rotwein etwas roten Traubensaft oder Wasser dazu und ersetzt die Sojasauce durch 3-4 getrocknete, in Öl eingelegte Tomaten.“ Dazu gibt es klassischen Rotkohl.

Von Nicole Hollatz