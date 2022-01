Comeback der Altkennzeichen in Nordwestmecklenburg – Doch diese Kombinationen sind verboten

Grevesmühlen

In Grevesmühlen, Klütz oder Schönberg wohnen und das Auto mit dem Kennzeichen WIS-KY zulassen? Kein Problem. „Bei den oft nachgefragten Kombinationen WIS-KY wären noch circa 750 Kombinationen frei und mit WIS-MA noch circa 780 Kombinationen“, erklärt Kreis-Pressesprecher Christoph Wohlleben. Der Altkreis Wismar besteht auf Nummernschildern ebenso fort wie die früheren Kreise Grevesmühlen und Gadebusch. Ihre Kennzeichen sind nach wie vor beliebt. Lokalpatrioten, Spaßvögel und Nostalgiker mögen sie.

9500 Fahrzeuge mit GVM-Kennzeichen unterwegs

Derzeit sind rund 9500 Fahrzeuge mit GVM-Kennzeichen unterwegs, 5500 mit dem Kürzel GDB für Gadebusch und fast 10 000 mit WIS für den ehemaligen Kreis Wismar-Land. An den Wohnort des Halters sind sie nach Auskunft der Kreisverwaltung nicht gebunden. Christoph Wohlleben macht auf Anfrage klar: „Alle vier Unterscheidungskennzeichen des Kreises, die lauten NWM, GVM, GDB und WIS, sind für alle Bürger des Kreises kostenfrei wählbar.“ Eine Extragebühr wird nicht fällig.

Zahlen muss allerdings, wer einen Wunsch hat, der über die Unterscheidungskennzeichen NWM, GVM, GDB und WIS hinausgeht. Für die Kombinationen WIS-KY und WIS-MA beispielsweise nimmt die Zulassungsstelle 10,20 Euro – so wie für alle anderen Wunschkennzeichen auch. Ein Nummernschild mit GVM-SS gibt’s dagegen für kein Geld der Welt. Diese Kombination ist laut einem Erlass des Schweriner Verkehrsministeriums nicht zulässig.

GVM-NS und NWM-BH sind verboten

Das gilt für alles, was mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht werden kann, also auch für KZ, HJ, NS, SA und SD. Ebenso für Neuzulassungen verboten sind BH und IS, die Abkürzung der terroristischen Miliz Islamischer Staat. Christoph Wohlleben ergänzt: „Gesperrte Zahlenkombinationen sind die 18 und die 88.“ In rechten Kreisen stehen sie ihrer Position im Alphabet entsprechend für die Anfangsbuchstaben A und H beziehungsweise HH, womit Adolf Hitler und der verbotene Hitlergruß gemeint sind. Gesperrte Buchstaben- und Zahlenkombinationen sind wegen des Jahres der Machtergreifung und des Hitlergeburtstags AH 33, AH 204, AH 420, AH 1933 und HH 1933.

Seit April 2013 können Einwohner von Nordwestmecklenburg ein Altkennzeichen wählen, das von 1990 bis zur Kreisgebietsreform im Jahr 1994 ausgegeben wurde. Der Bund genehmigte damals 31 Altkennzeichen in Mecklenburg-Vorpommern. Dem voraus ging ein Beschluss des Bundesrates. In Deutschland wurden seit dem 1. November 2012 mehr als 300 Altkennzeichen wieder zum Leben erweckt.

Stadtvertreter von Grevesmühlen wollten GVM

In Grevesmühlen und Gadebusch hatten die Stadtvertretungen den Antrag gestellt, wieder GVM und GDB zuzulassen. Der damalige Grevesmühlener Bürgermeister Jürgen Ditz sagte nach dem Okay: „Ich sehe das positiv, dass die Möglichkeit wieder da ist, schließlich bedeutet es ein Stück Identifikation mit dem Heimatort.“ Er werde beim Kauf eines neuen Autos ganz bestimmt das GVM-Kürzel nehmen.

Heute sind deutlich mehr Autos mit Kennzeichen der Altkreise unterwegs als im Jahr 2011. GVM kam damals noch auf 1151, GDB auf 1103, WIS auf 993. Heute sind es insgesamt rund 25 000. Die Mehrheit fährt mit NWM. Nach Christoph Wohllebens Auskunft sind es knapp 84 000 Fahrzeuge.

Von Jürgen Lenz