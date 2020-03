Comedy, Filme und Abenteuerland am Wochenende in und um Wismar

Wismar

Der Weltgebetstag wird am Freitag, 6. März, um 15 und 19 Uhr im Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde St. Laurentius in Wismar, Turnerweg 10, gefeiert. Ein Team von Frauen aus mehreren Wismarer Kirchengemeinden wird den Gottesdienst gestalten und dabei das afrikanische Land Simbabwe vorstellen.

„Klein, aber oho!“ – so lautet das Thema beim nächsten Abenteuerland am Sonnabend, 7. März, in der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Klußer Damm 25. Von 10 bis 14 Uhr sind alle Kinder von 6 bis 12 Jahren herzlich eingeladen. Beim Spielen, Basteln, Singen und einer Geschichte geht es darum, dass Kinder zwar kleiner, aber nicht weniger wichtig sind als Große. Ein gemeinsames Mittagessen gibt es auch. Der Eintritt ist frei.

Männer und Frauen auf die Schippe nehmen

„ Caveman“ ist der deutsche Titel des Broadway-Monodramas „Defending the Caveman“ von Rob Becker. Das Stück handelt von den Missverständnissen zwischen Männern und Frauen. Mehr als acht Millionen Menschen weltweit haben dieses Stück bereits im Theater gesehen. Die Aufführungen fanden in mehr als 15 Sprachen und in über 30 Ländern statt. Am 6. und 7. März sind sie jeweils ab 19.30 Uhr im Wismarer Theater zu sehen.

Caveman und Cavewoman-Darstellerin Ramona Krönke Quelle: Theater Mogul GmbH

Bei „ Caveman und Cavewoman“ handelt es sich um die Inszenierung von Esther Schweins und der Übersetzung von Kristian Bader, die seit dem Jahr 2000 ein Bühnendauerbrenner ist. Dank seines pointierten Einfallsreichtums und der liebevollen Aufarbeitung tiefer Wahrheiten nebst amüsanter Klischees ist „ Caveman“ (da werden die Männer auf die Schippe genommen) mehr denn je ein Muss für alle, die eine Beziehung führen, führten oder führen wollen. Und macht aus der Mammutaufgabe Beziehung einen unvergesslich unterhaltsamen Abend – am 6. März. Am 7. März werden die Frauen auf die Schippe genommen bei „Cavewoman“.

Karten zum Preis von 27,65 Euro gibt es im Wismarer OZ-Servicecenter in der Mecklenburger Straße 28 (Telefon 038 41 / 41 550 oder 0381 / 38 30 30 17) und in der Tourist-Information Wismar (Lübsche Straße 23a, Telefon 03841 / 194 33). Es gibt auch ein Kombi-Angebot für beide Veranstaltungen mit der OZ-Abokarte.

Frauentag in Wismar und Dorf Mecklenburg

Seit Jahren ist die Markt- und Eventhalle Wismar für die meisten Frauen in der Umgebung der Frauentagstreffpunkt schlechthin. Auch in diesem Jahr wird am Hafen gefeiert – mit Sekt und Musik. Los geht die Party am 7. März um 20 Uhr. Damit die Frauen nicht den ganzen Abend auf Männer verzichten müssen, ist das starke Geschlecht ab 23 Uhr willkommen. Karten gibt es ab 15 Euro unter anderem bei der OZ ( Mecklenburger Straße 28, Telefon 038 41 / 41 550).

Auch in Dorf Mecklenburg wird den Frauen einiges geboten. Am 7. März beginnt um 18 Uhr in der Gaststätte Mühlengrund ( Karl-Marx-Straße 12) ein kulinarischer Frauentagsball mit einer Prise Humor, Überraschungsgästen, Oldiemusik und Büfett. Auch männliche Begleitung ist willkommen. Der Eintritt kostet 18 Euro. Karten gibt es unter Telefon 038 41 / 79 00 20.

Treppenlauf in Wismar

Beim Wismarer Treppen-Spendenlauf am Sonntag, dem 8. März, können Jung und Alt für den guten Zweck laufen. Los geht es am 28 Meter hohen Aussichtsturm im Bürgerpark. Von dort wird um den Paradiesgarten und zurück zum Turm. Das sind rund 1000 Meter. Zum Schluss geht es die 154 Treppen hoch auf den Aussichtsturm. Dann ist eine Runde geschafft und zwei Euro landen automatisch im Spendentopf. Willkommen sind von 11 bis 14 Uhr alle Altersklassen, männlich und weiblich. Die Teilnahme ist kostenlos. Weil der Lauf an einem besonderen Tag stattfindet, erhalten die ersten 50 Frauen eine Rose. Die Spenden­einnahmen kommen bedürftigen Vereinen und Institutionen zugute.

Tag der Archive im Filmbüro

Einmal im Archiv durch alte Dokumente und Aufnahmen stöbern – möglich ist das am Tag der Archive am 8. März ab 10 Uhr im Filmbüro Wismar. Passend zum Motto „Kommunikation – von der Depesche bis zum Tweet“ können sich die Besucher auf einen Überblick über die Entwicklung in den letzten 100 Jahren freuen. Landesfilmarchivar Karl-Heinz Steinbruch steht für Gespräche zur Verfügung und wird vom Team des Filmbüro MV unterstützt. Es gibt kostenlose Führungen durch die Magazin- und Arbeitsräume des Archivs.

Um 10 und 15 Uhr werden Stapel noch unbearbeiteter Filme gezeigt, der historische Schneidetisch sowie moderne Wiedergabetechnik. Und natürlich gibt es auch ein Filmprogramm mit alten Aufnahmen aus Wismar.

