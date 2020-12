Coole Retter aus Dorf Mecklenburg auf Kalenderfotos

Dorf Mecklenburg

v Die Feuerwehr im Wohnzimmer, in der Küche oder im Büro – und das nicht, um einen Brand zu löschen, sondern um jeden Monat ein tolles neues Foto der Retter aus Dorf Mecklenburg zu sehen. Die haben nämlich einen Kalender für 2021 herausgebracht. Die professionellen Fotos haben die Teilnehmer des Erwachsenenfotokurses der Medienwerkstatt Wismar im Filmbüro MV im letzten Sommer gemacht – kostenfrei für die Rettungskräfte.

Denn der Kalender ist für den guten Zweck. Die Ehrenamtler haben es sogar geschafft, dank Sponsoren beziehungsweise Spender den Druck der ersten, begrenzten Auflage zu finanzieren. „So kommt der ganze Erlös uns zugute“, erzählt Hendrik Siggelkow, Vereinsvorsitzender des Fördervereins der Wehr.

26 000 Euro Eigenmittel für einen Mannschaftswagen

Die Kameraden brauchen noch 26 000 Euro Eigenmittel für einen neuen MTW für die Jugendarbeit, einen Mannschaftstransportwagen. Sie haben einen, aber der muss für den Ernstfall in Bereitschaft sein, kann also nicht mal übers Wochenende zu Jugendwettkämpfen oder zur Weiterbildung ausrücken.

Für die Neuanschaffung arbeiten und sparen die Kameradinnen und Kameraden schon lange. 40 000 Euro kostet das Fahrzeug insgesamt, 14 000 haben sie schon zusammen. Der Kalender könnte, wenn der Verkauf gut läuft, einen großen Batzen für den Rest einbringen.

Die Retter aus Dorf Mecklenburg haben sich neue Wege einfallen lassen, um den Kalender an die Frau beziehungsweise den Mann zu bringen. „Einige Unternehmen in der Region übernehmen den Verkauf“, dankt Henrik Siggelkow. Er hofft nun, dass Firmen und Unternehmer den Kalender beispielsweise kaufen und sich so Weihnachtsgeschenke für Kunden, Mitarbeiter oder Geschäftspartner und für den guten Zweck sichern.

Hier gibt es den Kalender

Den Feuerwehrkalender gibt es an folgenden Orten – der Erlös kommt zu 100 Prozent der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Mecklenburg zugute: Edeka-Märkte von Jens Meier in Wismar (Schweriner Str. 24, 23970 Wismar), Warin (Bützower Str. 1, 19417 Warin) und Bad Kleinen (Am Turmhaus 10, 23996 Bad Kleinen), Autohaus Preuss (Am Kleinen Stadtfeld 2, 23966 Wismar), Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg ( Karl-Marx-Straße 13, 23972 Dorf Mecklenburg) oder direkt bei der Feuerwehr: E-Mail feuerwehrfoerderverein-dm@web.de oder unter der Mobilnummer 0171 / 27 84 529.

Von Nicole Hollatz