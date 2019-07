Wismar

„Ich bleib’ einfach hier stehen, dachte Mio. Soll sie doch untergehen, die ganze blöde Welt. Ich bleib’ stehen und rühr mich nicht vom Fleck, und dann können sie alle mal sehen ...“

So lauten die ersten Zeilen des Buches, das Cornelia Hollmann aus Wismar geschrieben hat. So beginnt das ganz besondere Abenteuer von Mio, dem 12-jährigen Helden ihrer Geschichte. Mio steht auf dem Bahnsteig und soll von Freunden der Mutter abgeholt werden. Für seine Sommerferien auf dem Land. Und er will nicht weg.

„Kein Kinderbuch“, sagt die Wismarerin, die erstmals ein Buch veröffentlicht hat. „Anderer Leute Sommer“ erzählt vom scheuen Mio, dessen Leben sich um das iPad dreht. Das ist seine Welt, die aus den Fugen gerät, als seine Mutter ihn in den Sommerferien aufs Land in ein ehemaliges FDGB-Ferienheim schickt.

Ohne iPad und ohne Internet. „Den Ort gibt es wirklich“, erzählt die Autorin. Einer ihrer Lieblingsorte, auch wenn die Personen dort ihrer künstlerischen Freiheit entspringen. Ein Ort Richtung Sternberg.

Ein Buch für die Eltern

„Vielleicht ein Buch für die Eltern“, sagt Cornelia Hollmann. Denn es geht um ein ernstes Thema. Mio lebt in seiner eigenen Welt. Und in der ist Angst ein großes Thema. Ausgelöst durch das, was er auf dem iPad sieht, hat er Angst vor der Welt. Das ist „seine“ Welt und die echte Welt, wie er glaubt. Und die ist gefährlich. „Er erwartet überall Böses“, erzählt Cornelia Hollmann. Sogar auf diesem stillen Hof im Wald, der eigentlich eine Idylle ist. „Er denkt, das Leben, das die dort leben, ist nicht das echte Leben. Er denkt, in seinem iPad ist das echte Leben.“ Er denkt, das ist der „Sommer anderer Leute“, erklärt die Autorin weiter.

„Es ist schwer für ihn zu erkennen, dass es auch was Schönes, was Gutes auf der Welt gibt.“ Mio sieht Verbrecher, wo keine sind. Und es dauert, bis sich seine Sicht auf die Welt ändert.

Erstes Buch

Cornelia Hollmann hat sich durch Bekannte und Beobachtungen zum Thema inspirieren lassen. „Wenn ich mitbekomme, was die Kinder und Jugendlichen sich alles online anschauen ...“, spricht sie die Sorgen und Ängste vieler Eltern aus.

Aus dem Gefühl, das aufschreiben zu müssen, entstand das Buch. „Das ergibt sich, der erste Gedanke ist da, und der Rest der Geschichte malt sich von allein“

Für die gelernte Arzthelferin ist es die erste Buchveröffentlichung. Einen Frühling hat sie am „Anderer Leute Sommer“ geschrieben, immer ganz früh morgens, bevor die Stadt laut wird, beschrieb sie ihren Schreiballtag. Schreiben ist Hobby und Erfüllung.

„Das fing von ganz alleine an, ich bin mit Märchen aufgewachsen“, schmunzelt sie und erzählt vom Vater, der die Märchen für die Kinder auf Tonband gesprochen hat. Und dann durfte Cornelia Hollmann regelmäßig am großen Schreibtisch der älteren Schwester sitzen und schreiben.

Schreiben für sich

Man merkt, Cornelia Hollmann schreibt für sich und ihre Welt, nicht mit dem Gedanken an das Veröffentlichen. Sondern weil sie etwas macht, was sie gerne macht. Der Weg als Ziel, nicht das Ergebnis. Aber Bekannte frag(t)en immer wieder nach, wann dann etwas veröffentlicht wird.

„Das macht Druck, wenn man für jemanden anderen und nicht nur für sich selbst schreibt“, erzählt die Wismarerin. Und ja, das Buch macht Herzklopfen, auch wenn es, zum Glück, gut ausgeht. Der ,Anderer Leute Sommer’ wird zu Mios Sommer. Und dann sagt er den Satz von der ersten Seite wieder. Das Buch „Anderer Leute Sommer“ gibt es online und im Wismarer Buchhandel.

Nicole Hollatz