Wismar

Kulturell startet das neue Jahr, wie das alte endete – mit Absagen oder Verschiebungen. Das betrifft auch Veranstaltungen im Theater Wismar. So findet das für Sonntag um 16 Uhr geplante Neujahrskonzert „Tausendundeine Nacht“ der Norddeutschen Philharmonie Rostock pandemiebedingt nicht statt. Erworbene Tickets werden an den jeweiligen Vorverkaufskassen erstattet, teilt das Theater mit.

Ebenfalls abgesagt ist das fantasievolle Familienmusical „Aladin“. Das Publikum verzaubern wollten der Hauptcharakter, Yasmin und Dschinni am 20. und 21. Januar. Auch hier gilt: Karten werden an den jeweiligen Verkaufsstellen erstattet.

Verschoben werden muss der Auftritt von Schauspieler Matthias Brenner, der für den 13. Januar im Theater mit dem Werk „Der Trinker“ angekündigt war. Geschrieben hatte den Roman Hans Fallada (1893-1947) drei Jahre vor seinem Tod. Er befand sich seinerzeit nach einer Anklage wegen versuchten Totschlags an seiner Frau in einer geschlossenen Heil- und Pflegeanstalt. Uwe-Dag Berlin und Claudia Steinseifer machten aus der literarischen Vorlage Falladas eine Monologfassung, die Brenner vielerorts mit Erfolg präsentiert. In Wismar startet er einen Neuversuch am 20. Oktober. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Weiteres Familienmusical verschoben

Zum nunmehr dritten Mal ist auch „Der Traumzauberbaum und das blaue Ypsilon“ von einer Verschiebung betroffen. Zunächst war es am 20. September 2020, dann am 11. April 2021 und zuletzt am 15. Januar geplant. Gezeigt werden soll das Familienmusical von Monika Erhardt und Reinhard Lakomy nun am 1. Mai. Die Eintrittskarten behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Um 16 Uhr wird der Traumzauberbaum die Kinder auf eine abenteuerliche Reise mitnehmen, um den Buchstaben Ypsilon zurückzuholen, der einfach aus dem Lexikon herausgesprungen ist.

Mit gesprochenen und gesungenen Szenen, Texten und Liedern der sächsischen Mundartdichterin Lene Voigt wollte Gisela Oechelhaeuser am 17. Februar um 19.30 Uhr begeistern. Oechelhaeuser gehört zu den besten deutschen Kabarettistinnen. Bereits in den 1980er Jahren war sie ein Star im Leipziger Kabarett „academixer“. Später war sie Chefin der Distel Kabarett Theater GmbH, nun ist sie freischaffend unterwegs – und mit „Der Pflaumenkuchen“ für den 27. Oktober angekündigt. Die Theaterkarten behalten ihre Gültigkeit.

Von Jana Franke