Grevesmühlen/Wismar

Der Landkreis hat die Regelungen für den Zugang zu den Behörden angepasst. Ab Montag brauchen Menschen, die vor mehr als 14 Tagen eine Boosterimpfung erhalten haben, keinen Schnelltest mehr vorzulegen. Die Regelung gilt sowohl für die Verwaltungsstandorte in Wismar und die Malzfabrik Grevesmühlen, als auch für Außenstandorte wie zum Beispiel die Kfz-Zulassungsstelle, die Führerscheinstelle und die Ausländerbehörde. Die Kreisverwaltung empfiehlt Kunden, im Vorfeld telefonisch einen Termin zu vereinbaren, um Wartezeiten zu verkürzen. In den Verwaltungsstandorten ist weiterhin eine Maske zu tragen.

Impfaktion für Kinder

In dieser Woche beginnen die Impfaktionen für Kinder im Nordwestkreis, die mehrere Arztpraxen unter der Leitung von Fabian Holbe organisiert haben. Die erste Aktion findet am Mittwoch, 12. Januar, im Wismarer Rathaus (Am Markt 1) von 16 bis 19 Uhr statt, die zweite am Freitag, 14. Januar, von 15 bis 18 Uhr im Luise-Reuter-Saal in Grevesmühlen (Kirchplatz 5).

Durchgeführt werden die Erstimpfungen von niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen, Mitarbeitern des Impfstützpunktes des Landkreises sowie der Kinderklinik des Sana-Hanseklinikums in Wismar. Gespritzt wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech. Der Wiederholungstermin wird vor Ort mitgeteilt.

Impftermine für Erwachsene

Die nächsten Impftermine für Erwachsene: 10. Januar: Palmberghalle, Rudolf-Hartmann-Straße 2a, 23923 Schönberg (14 bis 18 Uhr, ohne Terminanmeldung), 11. Januar: Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, 23936 Grevesmühlen (10 bis 18 Uhr, nach vorheriger Terminanmeldung über die Landeshotline bzw. das Online-Portal). 12. Januar: Feuerwehrgerätehaus, Agnes-Karll-Straße 46 in 19205 Gadebusch (14 bis 18 Uhr, ohne Terminanmeldung), 13. Januar: Rathaus Neukloster, Hauptstraße 27, 23992 Neukloster (14 bis 18 Uhr, ohne Terminanmeldung), 14. Januar: Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, 23936 Grevesmühlen (10 bis 18 Uhr, ohne Terminanmeldung). An diesem Tag findet parallel in Grevesmühlen auch das Kinderimpfen statt.

Von Michael Prochnow