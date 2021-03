Corona-Ausbruch im Wismarer Pflegeheim – Mitarbeiter erheben schwere Vorwürfe

Wismar

Der Vorwurf klingt unglaublich: Im städtischen Alten- und Pflegeheim Friedenshof in Wismar ist es zu einem Coronaausbruch gekommen. Nach außen dringen sollte davon nichts. Wende sich jemand vom Personal an die Presse, so der Vorwurf, koste es ihn den Job. Der Bekannte einer Pflegekraft wandte sich an die OZ. Um Betroffene zu schützen, arbeitet die Redaktion hier nicht mit Namen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadt Wismar weist diesen Vorwurf entschieden zurück. „Es gibt keinerlei Kündigungsdrohungen, die Vorwürfe sind völlig aus der Luft gegriffen“, verdeutlicht Stadtsprecher Marco Trunk. Coronafälle bestätigt er. So sei am 13. März ein Bewohner positiv getestet worden, nachdem das Pflegeheim vom Krankenhaus darüber informiert wurde, dass für eine Bewohnerin ein positives Ergebnis vorlag. „Daraufhin ist am Sonnabend und Sonntag bei allen Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Wohnbereiches ein Antigen-Test veranlasst worden. Dabei wurde eine Infektion festgestellt“, so Trunk.

Insgesamt 25 Infizierte

Am 13. März hätten sich zudem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einem Test unterzogen. „Eine Mitarbeiterin wurde vor Dienstbeginn positiv getestet und umgehend nach Hause geschickt. Seitdem werden alle Pflegekräfte des betroffenen Bereichs jeden Tag statt dreimal die Woche getestet.“ Bis zum 25. März lagen für insgesamt 14 Bewohner und elf Mitarbeitende positive Ergebnisse vor. „Die betroffenen Bereiche sind unter Quarantäne gestellt und die Bewohnerinnen und Bewohner isoliert“, erläutert Marco Trunk und beruhigt: „Es zeigt sich, dass die Impfung bewirkt, dass es bei den meisten Bewohnerinnen und Bewohnern keine beziehungsweise nur milde Symptome gibt.“ Dennoch habe es zweimal schwere Verläufe gegeben.

Die OZ erhielt einen Einblick in WhatsApp-Nachrichten, die Mitarbeiter mit Bekannten austauschten. Darin ist unter anderem die Rede davon, dass es nicht genügend Schutzausrüstung geben würden. So sollen sich zum Beispiel zehn Angestellte drei Visiere teilen. Zudem gebe es nicht genügend Schutzkittel. Hier müssten sich zwei Kollegen einen teilen. Auch hierfür hat Stadtsprecher Marco Trunk eine klare Antwort: „Das stimmt nicht. Es ist ausreichend Schutzausrüstung vorhanden, auch genügend Visiere.“

Betroffene Bereiche isoliert

Ein weiterer Vorwurf: Infizierte Mitarbeiter ohne Symptome werden weiterhin auf den Stationen eingesetzt. Insgesamt gibt es vier Bereiche im Haus. „Nur die Mitarbeitenden, die negativ getestet wurden, sind im Dienst. Die positiv Getesteten nicht“, erklärt Marco Trunk und fügt hinzu, dass auch keine Mitarbeiter eingesetzt werden, die Erkältungserscheinungen haben und negativ getestet wurden.

Aus der Belegschaft hieß es auch, dass das Pflegeheim weiterhin Senioren aufnimmt und Besuche von Angehörigen nach wie vor gestattet sind. „Die betroffenen Bereiche sind isoliert, es dürfen keine Besucherinnen und Besucher empfangen werden“, verdeutlicht Marco Trunk. In der vergangenen Woche sind zwei Bewohner aufgenommen worden, „aber in nicht betroffene Wohnbereiche. Geplante Aufnahmen wurden auf die anderen Häuser umgelenkt.“

Angestellte haben mittlerweile Angst um ihre Gesundheit. Verwunderung herrsche darüber, dass es für das Haus noch keine Allgemeinverfügung gebe und es weder in Berichten des Landesgesundheitsamtes (Lagus) noch des Landkreises als betroffene Einrichtung auftauche. „Das Gesundheitsamt hat umfassend über Anordnungen in den betroffenen Bereichen informiert, eine Allgemeinverfügung war nicht notwendig“, begründet Marco Trunk. „Alle betroffenen Personen konnten durch enge Zusammenarbeit zwischen der Einrichtung und dem Gesundheitsamt kurzfristig über erforderliche Maßnahmen informiert werden.“

Von Jana Franke