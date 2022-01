Wismar

Mit Stand vom 7. Januar um 11 Uhr listet der Landkreis Nordwestmecklenburg 54 Schnelltestzentren auf. Unter den Betreibern ist ein Name zu finden, der mit den Montags-Demos in Wismar in Zusammenhang gebracht werden kann – er gehört zum Organisationsteam. Mit der Eröffnung zweier Testzentren ist dem neuen Betreiber laut Kreisverwaltung rein rechtlich nichts vorzuwerfen.

Er selbst möchte sich auf OZ-Anfrage nicht zu seinem Nebenerwerb äußern. Zu den Demos werde er weiterhin gehen.

Seit Monaten demonstrieren in Wismar immer montags Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und damit verbundene politische Entscheidungen. Zuletzt waren es nach Polizeiangaben 350.

Von OZ