Corona-Demos in Wismar: SPD warnt vor Nähe zu Extremisten

Wismar

Zum Jahreswechsel hat Wismars Bürgermeister Thomas Beyer mit 48 anderen Mitgliedern der SPD Nordwestmecklenburg-Wismar eine gemeinsame Erklärung zu den Demonstrationen gegen die Corona-Politik im Landkreis veröffentlicht. In der heißt es: „Die Teilnehmer dieser Versammlungen sind zum Teil Bürgerinnen und Bürger aus der Mitte der Gesellschaft. Immer öfter versuchen jedoch auch rechtsextreme, verschwörungstheoretische und andere radikale Personen diese Demonstrationen zu dominieren. Ihr Ziel ist es, die Bevölkerung zu verunsichern und unser Land zu destabilisieren.“ Deshalb seien die Menschen aufgefordert, Abstand zu Rechtsextremisten und Corona-Verharmlosenden zu halten.

Hierzu erklärt der Vorsitzende Andreas Walus: „Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Die Pandemie belastet uns alle sehr. Wir verstehen deshalb Menschen, die ihrer Verunsicherung und ihrem Frust Ausdruck verleihen wollen.“ Aber die Menschen sollten sich nicht durch Demokratiegegner instrumentalisieren lassen, sondern genau hinschauen, mit wem sie demonstrieren.

Weihnachtsbeleuchtung ausgeschaltet

Bei der Montagsdemo am 27.12. war fast zeitgleich zum Protest auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone hinter dem Rathaus die Weihnachtsbeleuchtung ausgeschaltet worden. Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) kommentierte die Aktion so: „Gerade in Zeiten, in denen die Aufmerksamkeit oft auf die wenigen unvernünftigen Menschen gerichtet wird, finde ich ein Zeichen wichtig, dass wir die überwiegende Mehrheit der Menschen nicht vergessen, die sich an die Regeln halten und auch nicht vergessen, welche persönlichen und auch wirtschaftlichen Opfer sie aus gesellschaftlicher Solidarität heraus erbringen.“

Gabriel Halfmann, Mitorganisator der Montagsdemo, hatte daraufhin erklärt, dass man mit solchen Aktionen „die Gesellschaft weiter spalten würde“ und man stattdessen das Gespräch suchen sollte.

Seit Februar gibt es in Wismar Montagsdemos, bei denen gegen die Corona-Politik demonstriert wird– zuletzt mit 380 Menschen.

