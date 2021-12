Wismar

Zu Weihnachten oder am Neujahrstag im Restaurant schlemmen? Die Küche einmal Küche sein lassen und sich nicht an den Herd stellen? Was vor Corona allenfalls an freien Terminen scheiterte, könnte heute der fehlende Schnelltest sein, der das Ente-Essen aus fremder Küche nicht erlaubt.

Denn mit der neuen Corona-Landesverordnung und der Einstufung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der risikogewichteten Stufenkarte im orangen Bereich gilt für ein Restaurantbesuch die 2G-plus-Regel. Heißt: Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt, wenn sie zusätzlich einen negativen Schnelltest vorlegen.

In Wismar und Umgebung gibt es 25 Testzentren, darunter Apotheken, Arzt- beziehungsweise Gemeinschaftspraxen, Gesundheitszentren oder an Einzelunternehmen gekoppelte Testmöglichkeiten.

Einige haben die Feiertage über geschlossen und bieten maximal am 24. und 31. Dezember – beides fällt auf einen Freitag – kostenlose Bürgertests an. Die OZ hat sich mal umgehört, wo das Testen über die Feiertage möglich ist.

Testzentren am Alten Hafen und der Markthalle

Die Gesundheitsdienst C und P Schleswig-Holstein GmbH (GDSH) hat in Wismar sowohl ein Testzentrum neben der Verkaufsstelle der Adler-Schiffe am Alten Hafen als auch auf dem Weidendamm-Parkplatz in der Lübschen Straße.

Beide sind vom 24. bis 26. Dezember sowie am Silvestertag und am 1. Januar von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Das Testen ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Nutzer müssen sich vorab über die Internetseite www.testcenter-wismar.de oder vor Ort via QR-Code registrieren.

Am Alten Hafen gibt es zudem das neue Testzentrum der Hansekontor Wismar GmbH in der Markthalle. Es ist erst am 10. Dezember in Betrieb genommen worden. Die Türen öffnen sich auch am 24. Dezember von 9 bis 14 Uhr, am 25. und 26. Dezember jeweils von 9 bis 18 Uhr, am 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr und am 1. Januar von 11 bis 18 Uhr.

Für die Anmeldung ist eine Webseite eingerichtet worden. Unter https://corona-test-wismar.de sind Anmeldungen sowie Terminvereinbarungen möglich. Auch spontane Tests können in Anspruch genommen werden. Die Testergebnisse werden per Mail verschickt, auf Wunsch werden sie auch vor Ort ausgedruckt.

Neues Testzentrum im Café Sisters

Neu in der Liste der Testzentren in Nordwestmecklenburg ist auch das Café Sisters in der Dankwartstraße 45 in Wismar. Auch hier ist es möglich, sich über die Feiertage testen zu lassen.

Ohne Termin ist das am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr, am 26. Dezember von 12 bis 19 Uhr und am 31. Dezember ebenfalls von 9 bis 12 Uhr möglich. Am 1. Weihnachtsfeiertag und Neujahr ist die Teststation geschlossen.

Auch Apotheken testen

Schnelltests sind auch in einigen Wismarer Apotheken möglich – darunter die Ratsapotheke (Am Markt 2a). Dort sind am 24. und 31. Dezember in der Zeit von 9 bis 11 Uhr kostenlose Bürgertests möglich.

Auch in der Friedensapotheke (Bürgermeister-Haupt-Straße 31a) können an beiden Tagen vormittags während der Öffnungszeiten Tests gemacht werden.

Die Apotheke am Lindengarten hat an beiden Tagen ein Zeitfenster von 9.30 bis 10.30 Uhr eingerichtet. Termine werden über www.corotema.de/termine/Lindengarten vergeben.

Auch die Baltic Apotheke (Schweriner Straße 24) hat auf der Internetseite https://corotema.de/termine/Testzentrum noch freie Termine: am 24. und 31. Dezember in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.

Tests in der Johanniter Unfallhilfe und am Hagebaumarkt in Gägelow

Seit dem 29. November bietet die Cairful med GmbH in Wismar (Alter Holzhafen 11) kostenlose Schnelltests inklusive anerkanntes Testzertifikat an – ebenso am 24. Dezember (8 bis 11 Uhr) und am 31. Dezember (8 bis 12 Uhr). Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Johanniter Unfallhilfe betreibt in Nordwestmecklenburg drei Testzentren: in der Turmstraße in Wismar, im Neuburger Gemeindezentrum (Hauptstraße 43c) und in Neukloster (Hauptstraße 27). Vom 24. bis 26. Dezember und am 31. Dezember sowie am Neujahrstag werden nach jetzigem Stand vormittags Testungen vorgenommen. Über die genauen Zeiten entscheidet die Hilfsorganisation in den kommenden Tagen.

Fest steht bereits, dass der Container am Hagebaumarkt in Gägelow geöffnet sein wird: am 24. Dezember von 8 bis 16 Uhr, am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar von 10 bis 16 Uhr und am 31. Dezember von 8 bis 16 Uhr. Getestet wird ohne und mit Termin. Der kann unter https://wismar.buerger-schnelltest.de/ gebucht werden.

Testmöglichkeiten auf der Insel Poel

Auch die Insel Poel hält Testmöglichkeiten bereit: in der Insel-Apotheke (Wismarsche Straße 8 in Kirchdorf) am 24. und 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr (Anmeldungen unter https://www.inselapotheke-poel.de/website/) und beim Poeler Appartement Service (Sonnenweg 5f, Am Schwarzen Busch, ehemals Poeler Piratenland) am 25. und 26. Dezember von 9 bis 13 Uhr sowie am 31. Dezember und 1. Januar von 10 bis 14 Uhr. Anmeldungen sind unter https://app.no-q.info/corona-testzentrum-insel-poel/checkins# möglich.

Schnelltests in der Touristeninformation Bad Kleinen und Wonnemar

Geöffnet ist auch die Touristeninformation in Bad Kleinen (Gallentiner Chaussee 2). Mit vorheriger Anmeldung unter der Telefonnummer 038 423 / 54 900 sind Schnelltests am 24. und 25. Dezember von 10 bis 11 Uhr und am 31. Dezember von 10 bis 15 Uhr möglich.

Wer nicht ins Restaurant und lieber ein paar Pfund abtrainieren möchte, ist natürlich im Wonnemar willkommen. Das hat auch zum Jahresausklang geöffnet. Es gilt 2G plus, vor Ort gibt es Testmöglichkeiten.

Geöffnet haben das Spaßbad und der Thermalbereich am 26. Dezember von 10 bis 15 Uhr sowie von 16 bis 21 Uhr, am 31. Dezember von 10 bis 17 Uhr und am 1. Januar von 13 bis 20 Uhr. Der Fitnessbereich heißt seine Gäste am 26. Dezember von 10 bis 18 Uhr, am 31. Dezember von 8.30 bis 16 Uhr und am 1. Januar von 10 bis 18 Uhr willkommen.

