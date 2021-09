Corona-Drittimpfungen in Nordwestmecklenburg haben begonnen

Wismar

Hausärzte in Nordwestmecklenburg haben am 1. September mit den Dritt- oder auch „Booster“-Impfungen, wie sie genannt werden, begonnen. Nach Freigabe durch die Kassenärztliche Vereinigung verlor Hausarzt Fabian Holbe keine Zeit und begann noch am selben Tag mit Impfungen in der Hausarztpraxis Neuburg, die er als Gemeinschaftspraxis mit Dr. Christiane Müller betreibt.

Das Ehepaar Elke und Hans-Joachim-Witte sind beide über 80 Jahre alt und waren von Holbe direkt benachrichtigt worden. Sie freuten sich, so zeitig ihre Auffrischung zu erhalten.

Empfehlung vor allem für Ältere

Gegen Mittag fuhr Dr. Holbe die ersten Pflegeeinrichtungen an. „Geimpft werden sollen Patienten, vor allem über 80-Jährige, und Bewohner von Pflegeheimen, bei denen die Impfung am längsten her ist“, erklärt Fabian Holbe. Vor allem bei ihnen sei eine Auffrischungsimpfung empfohlen, „weil wir davon ausgehen, dass das Immungedächtnis im Alter schwächer wird.“

Im Awo-Wohnheim in Kalsow traf der Mediziner auf eine alte Bekannte: Gertrud Brötzmann war am 28. Dezember eine der ersten im Landkreis, die eine Impfung erhielten. Mit mittlerweile 89 Jahren ließ sie sich nun den dritten Piks geben.

Fabian Holbe war im Dezember 2020 treibende Kraft hinter dem Projekt, frühzeitig die Hausärzte in den Impfbetrieb einzubeziehen. Er organisierte mit dem Impfzentrum und vielen Kollegen die Impfkampagne in den Alten- und Pflegeeinrichtungen. Auch als erstmals das Thema Drittimpfungen aufkam, wurde er schnell tätig und aktivierte sein Netzwerk. „Ich habe meine Kollegen angefunkt und die meisten waren sofort bereit.“

Der Unterschied zu damals: Hausärzte können jetzt komplett eigenständig impfen und beziehen den Impfstoff selbst, anstatt ihn über das Impfzentrum zugeteilt zu bekommen. „Wir bewegen uns in den Herbst und ein starker Impfschutz ist jetzt gerade für unseren älteren Mitbürger wichtig“, sagt Landrat Tino Schumann zum Start der Drittimpfungen.

Von OZ