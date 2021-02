Corona-Fälle: Wismarer Lebensmittelverarbeiter muss Betrieb einstellen

Wismar

Am Montag gab es in Nordwestmecklenburg keine neuen Corona-Fälle – aber dafür wurden einige vom Wochenende nachgemeldet: 16 am Sonnabend und sechs am Sonntag. Damit steigt die Inzidenz weiter auf derzeit 76,9. Leider gibt es auch drei weitere Todesfälle zu vermelden, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen – insgesamt sind damit jetzt 44 Todesfälle im Kreis.

Ein lebensmittelverarbeitendes Unternehmen in Wismar musste seinen Betrieb vorerst einstellen. Nachdem es dort am Freitag und Sonnabend jeweils zwei positive Befunde gab, wurden die übrigen Mitarbeiter als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt.

Längere Quarantäne

Die Zahl der britischen Virus-Mutation im Kreis hat sich auf 83 erhöht. Es ist aber zusätzlich von einer gewissen Dunkelziffer auszugehen, weil nicht alle Labore alle ihre positiven Tests auf die Mutation hin sequenzieren.

Aktuell befinden sich knapp 640 Menschen in Quarantäne, 145 davon mit einer Infektion. Auch das Fallgeschehen im Alten- und Pflegeheim „Sonnengarten“ in Boltenhagen setzt sich weiter fort. Dort hat es in den vergangenen Tagen immer wieder einzelne Neuinfektionen gegeben. Seit dem 4. Februar kam es dort zu insgesamt 16 Fällen von Covid-19 und einer Reihe von Infektionen im Umfeld. Der letzte positive Befund wurde am 19. Februar festgestellt. Die Wohnbereiche und Mitarbeiter stehen weiter unter Quarantäne – vorerst bis zum 4. März.

Von OZ