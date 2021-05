Corona-Fälle an Schulen in Wismar und Neukloster

Wismar

Neun Neuninfektionen mit Covid19 wurden am Mittwoch in Nordwestmecklenburg gemeldet. 132 Personen befinden sich aktuell mit einer Infektion in Quarantäne. Die Inzidenz im Kreis sinkt leicht auf nun 38,1. Rund die Hälfte der neuen Fälle war bereits als enge Kontaktperson zu einer infizierten Person bekannt, sie stammen überwiegend aus deren familiären Umfeldern. Zwei weitere Personen wurden bei ihrer Aufnahme in Krankenhäuser aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden positiv getestet.

Zwei Allgemeinverfügungen

Eine Allgemeinverfügung heute betrifft die Grundschule Fritz-Reuter in Wismar. Dort müssen zwei Beschäftigte und 17 Schüler der Klasse 2a, die am 17. oder 18. Mai in der Schule waren, bis zum 1. Juni in häusliche Quarantäne. Grund ist ein positiver Test bei einem Kind. Ebenfalls ein positiver Test bei einem Schulkind führt zu einer Quarantäne bis zum 1. Juni für zwölf Kinder der Klasse 7b der Regionalen Schule Neukloster.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ