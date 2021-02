Corona-Fälle auf Poel und im Wismarer Holzcluster

Wismar

Am Freitag hat das Gesundheitsamt 13 neue Infektionen mit dem Corona-Virus registriert. Insgesamt befinden sich zurzeit 644 Menschen in Quarantäne – 114 infizierte sowie 530 Kontaktpersonen.

Gute Nachrichten gibt es aus dem Pflegebereich: Alle 105 Abstriche aus einer Wismarer Einrichtung haben negative Ergebnisse. In einer medizinischen Einrichtung auf der Insel Poel, die schon einmal betroffen war, hat es in den letzten Tagen erneut zwei Fälle gegeben. Wegen der vorbildliche Kohortenbildung muss in diesem Fall aber keine Verfügung mehr für die Einrichtung erlassen werden. Lediglich eine geringe Anzahl an Kontaktpersonen wurde in Quarantäne geschickt. Deren Abreisen in ihre Heimatlandkreise werden nun organisiert und die heimischen Gesundheitsämter informiert.

39 Fälle von Virusmutation

Von einem kleineren Ausbruch betroffen ist auch ein verarbeitenden Unternehmen im Wismarer Holzcluster – dort wurde heute der fünfte Fall verzeichnet.

Auf bislang 39 Fälle hat sich die Virusmutation erhöht, die zuerst in Großbritannien aufgetreten ist.

Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg hüpft durch die neuen Fälle ganz knapp über die 50er-Marke auf 50,2. Darunter liegen Ludwigslust-Parchim mit 49,6, der Landkreis Rostock mit 32,4 und mit 29,8 Vorpommern-Rügen. Die Stadt Rostock sinkt weiter auf jetzt 17,2.

Von OZ