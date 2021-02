Corona-Fälle bei Holzverarbeiter in Wismar: So reagiert das Unternehmen

Wismar

Beim Wismarer Holzverarbeiter Egger sind in den vergangenen Tagen mehrere Corona-Fälle aufgetreten. Nicht alle stehen jedoch in einem Zusammenhang. Das Werk reagiert und testet massenweise Mitarbeiter.

„Aktuell sind 4 unserer über 1000 Mitarbeiter an Corona erkrankt. Das erste positive Testergebnis wurde am 10. Februar bekannt. In weiterer Folge wurden unmittelbare Kontaktpersonen sofort getestet, zwei dieser Tests fielen ebenfalls positiv aus. Ein vierter Fall trat davon unabhängig auf“, erklärt Egger-Personalchef Michael Moser der OZ. Das Gesundheitsamt Nordswestmecklenburg hat inzwischen mindestens sechs Fälle im Holzcluster Wismar gemeldet.

Mehr als 1000 Mitarbeiter auf Corona getestet

Im Egger-Werk selbst gelten laut Personalchef Moser strenge Hygieneregeln: „Seit Mitte Dezember bieten wir allen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich hier im Werk testen zu lassen. Darüber hinaus bekommen alle kostenlos FFP2-Masken ausgehändigt. Durch unser Hygienekonzept und die disziplinierte Haltung unserer über 1000 Mitarbeiter konnten wir so die Infektionszahlen in unserem Werk in den letzten Monaten minimal halten. In den letzten Wochen wurden über 1000 Schnelltests bei uns durchgeführt.“

Abstandsregeln und Raumbegrenzungen seien ebenso ein wesentlicher Bestandteil des Hygienekonzeptes. „Außerdem befinden sich viele unserer Mitarbeiter im Verwaltungsbereich und wo immer möglich im Homeoffice“, so Moser.

Sollten in einem Werksbereich vermehrt Infektionen auftreten, sollen alle Mitarbeiter im betroffenen Bereich zügig getestet werden, damit eine Ausbreitung verhindert werden könne. „ So ist es im aktuellen Fall auch geschehen: Nach den ersten positiven Schnelltest haben wir den betroffenen Mitarbeiter sofort freigestellt und am selben Tag alle Kontaktpersonen testen lassen. Dadurch haben wir zwei weitere Infizierte identifiziert. Alle Mitarbeiter in der betroffenen Abteilung unterziehen sich bis auf Weiteres täglich einem Schnelltest. Stand heute gehen wir davon aus, dass es hier zu keinen weiteren Infektionen gekommen ist“, sagt Personalchef Michael Moser am Montag.

Egger produziert vor allem OSB-Spanplatten für den Hausbau und Fußbodenlaminat.

Von Michaela Krohn