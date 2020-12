Wismar

Im Sana Hanse-Klinikum Wismar gibt es weitere Corona-Fälle. Ausgerechnet in der Kardiologie gibt es einen Corona-Ausbruch. Es wurden zwei Krankenschwestern und zwei Patienten positiv auf das Virus getestet. Das bestätigt Klinik-Geschäftsführer Michael Jürgensen der OZ. Die Behandlungen auf der Station seien nun heruntergefahren worden.

Es gebe weiterhin eine Notfallversorgung für Herzpatienten. Die würden aber nur noch in Einzelzimmern untergebracht. Das Personal sei nur noch in Schutzbekleidung und mit den sogenannten FFP2-Masken im Einsatz. Klinik-Chef Jürgensen betont allerdings: „Wir haben uns nicht von der Versorgung abgemeldet.“ Herzpatienten würden auch weiterhin im Sana-Klinikum behandelt. Die mit dem Virus infizierten Mitarbeiter seien alle in Quarantäne.

„Es haben nicht so viele Mitarbeiter die Chance genutzt, sich auf das Coronavirus testen zu lassen, wie wir gehofft haben.“ Michael Jürgensen, Geschäftsführer Sana Hanse-Klinikum Wismar. Quelle: Heiko Hoffmann

Klinik testet Mitarbeiter mit Antigen-Schnelltests

In der vergangenen Woche hatte Jürgensen angekündigt, allen rund 1000 Mitarbeitern der Klinik die Möglichkeit zu geben, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Allerdings hätten nicht so viele Mitarbeiter die Chance genutzt, wie von der Klinikleitung erhofft. Getestet wurde und wird mit den sogenannten Antigen-Schnelltests.

Laut Angaben von Klinik und Gesundheitsamt dürften sich bis Ende vergangener Woche mindestens 15 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert haben. Zurzeit gebe es sechs aktive Fälle unter den Mitarbeitern. Zudem werden aktuell zehn Covid-19-Patienten im Klinikum behandelt. Von ihnen müssen weiterhin zwei beatmet werden.

Corona-Fälle auf Intensivstation und Radiologie

Die Geriatrie sei laut Jürgensen inzwischen zur Corona-Station umfunktioniert worden, „damit alle Patienten dort vernünftig behandelt werden können“. Jürgensen weiter: „Wir versuchen nach Möglichkeit, keine Dreibett-Zimmer mehr zu belegen, sondern nur noch maximal Zweibett-Zimmer.“ Die Belegung sei nun im gesamten Haus reduziert worden und planbare Operationen zurückgefahren.

Bereits seit vorletzter Woche sei die Belegung in der Allgemeinen Chirurgie und auf der Urologie reduziert worden. Unter dem positiv getesteten Klinikpersonal befanden sich zu diesem Zeitpunkt schon Mitarbeiter von der Radiologie und der Intensivstation. Auf letzterer wurden mindestens drei Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet.

Von Michaela Krohn