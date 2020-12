Wismar

Wieder sind in einem Pflegeheim in der Hansestadt Wismar Corona-Fälle entdeckt worden. Wie das Gesundheitsamt am Donnerstag mitteilt, liegen aktuell für sechs Bewohner positive Corona-Testergebnisse vor, sowie für drei Beschäftigte. Betroffen ist der Malteserstift St. Elisabeth in Wismar.

Nun müssen alle Bewohner des Wohnbereiches „ St. Georgen“ in Quarantäne. Selbiges wurde auch für die Mitarbeiter und die Leitung angekündigt. Wie die Bewohner nun versorgt werden, ist bislang unklar.

Für das Pflegeheim in Wismar ist es nicht der erste Corona-Fall. Bereits im November hatte sich eine Bewohnerin eines anderen Wohnbereiches des Pflegeheims infiziert. Unklar ist bislang in beiden Fällen, wie das Virus in das Heim gelangen konnte, in dem immerhin 120 Bewohner leben.

