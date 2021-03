Wismar

Viele Schulen und Kitas in Nordwestmecklenburg haben einzelne positive Corona-Fälle. Die haben allerdings große Auswirkungen, denn alle Kontaktpersonen müssen ebenfalls in Quarantäne.

Eine solche Quarantäne-Anordnung hat es am Donnerstag für die Klassenstufen 1 bis 4 der Schule am Rietberg in Neuburg gegeben. Alle Schüler und Lehrer, die am 8. oder 9. März in der Schule waren, müssen zu Hause bleiben – die Quarantäne gilt bis zum 23. März.

Neuer Fall in Proseken

Ausgeweitet wurde die Quarantäne für die Regionalen Schule mit Grundschule Proseken. Sie betrifft jetzt nicht nur Personen der in der Klassen 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b und 6b, die am 3., 4., und 5. März in der Schule waren, sondern auch für alle, die am 8. März unterrichtet wurden. Für letztere gilt die Quarantäne auch länger und zwar bis zum 22. März Grund ist ein weiterer positiver Test bei einem Kind, das zuletzt an diesem Tag in der Schule war.

Eine weitere Verfügung betrifft die ebenfalls schon betroffene Kita „Mäckelborger Kinnergorden“ in Dorf Mecklenburg. Dort werden nach einem positiven Test bei einem Kind nun alle Kinder und Erzieher bis zum 23. März in Quarantäne geschickt.

Betrieb in Gadebusch

Über die Hälfte der Neuinfektionen im Landkreis waren auch wieder Kontaktpersonen der Kategorie 1. So kamen zu einem positiven Fall eines Betriebes aus Gadebusch heute drei Arbeitskollegen sowie zwei Familienangehörige hinzu.

Auch in einem Betrieb in Warin wurden aus einem Corona-Fall mittlerweile sieben – durch drei Arbeitskollegen und drei Familienangehörigen. Familiäre Häufungen spielen auch beim Rest der Fälle eine große Rolle.

Mutation breitet sich aus

Insgesamt wurden am Donnerstag 32 Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg gemeldet. Die Zahl der positiven Fälle in Quarantäne erhöht sich damit auf 294, hinzu kommen 1294 weitere Kontaktpersonen bzw. Bewohner von Einrichtungen unter Quarantäne.

Die Anzahl der Fälle in denen die zuerst in Großbritannien aufgetretene Virusmutation B.1.1.7. nachgewiesen wurde hat sich heute auf 326 erhöht, womit die Mutation für deutlich über 50 Prozent des derzeitigen Fallgeschehens verantwortlich ist.

Von OZ