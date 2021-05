Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg: 13 Neuinfektionen und zwei Tote

Wismar

Auch über das Wochenende hat es im Landkreis Nordwestmecklenburg wieder neue Corona-Fälle und weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Infektionen gegeben. Am Sonnabend sind mit zwölf Neuinfektionen mehr Fälle gemeldet worden, als am Sonnabend der Vorwoche. Am Sonntag ist dann nur ein weiterer und am Montag kein neuer Fall hinzugekommen. Allerdings hat das Gesundheitsamt zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid19 – einen am Sonnabend und einen am Montag. Die Inzidenz liegt nun bei 40,7. Damit ist Nordwestmecklenburg eines von drei Gebieten im „gelben“ Inzidenzbereich unter 50.

Unter den neuen Fällen vom Wochenende sind unter anderem vier Jugendliche in einem größeren Familienverbund und vier weitere Fälle aus anderen familiären Zusammenhängen, die bereits als Kontaktperson in Quarantäne gewesen sind. Ein anderer positiver Fall ist stationär in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises untergebracht.

48 541 Impfungen hat es bereits gegeben, 13 154 Nordwestmecklenburger sind zweimal geimpft.

Von OZ