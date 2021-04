Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg: 24 Neuinfektionen am Freitag

Wismar

Am Freitag gab es in Nordwestmecklenburg 24 neu gemeldete Corona-Fälle. Damit befinden sich derzeit 320 Menschen mit einer Infektion in Quarantäne, mit den Kontaktpersonen sind es insgesamt 1476. Das Infektionsgeschehen im Landkreis wird entsprechend der gültigen Landesverordnung noch nicht als „diffus“ eingeschätzt. Die Inzidenz sinkt minimal auf 110,6.

Unter den neuen Fällen befinden sich erneut zahlreiche Infektionen innerhalb der Haushalte und Familien bereits infizierter Personen. Nach einer weiteren größeren Abstrichaktion durch ein DRK-Team des Landes in der Alten- und Pflegeeinrichtung Am Tannenberg in Grevesmühlen haben sich dort zwei weitere Beschäftigte als positiv herausgestellt. Mindestens fünf Personen befinden sich mit beruflichen Ansteckungswegen unter den Neu-Infektionen.

Impfaktionen in Wismar und Gadebusch

Nachdem der Corona-Impfstoff Astrazeneca jetzt für alle Altersgruppen freigegeben ist, gibt es einen weiteren Impftag am Sonnabend, 24. April, in Wismar. Für das Impfzentrum in der Störtebekerstraße 2 sind über das Termintool des Landes zur Online-Buchung 400 Termine für Personen freigeschaltet worden, die sich dort registriert hatten. Sollte jemand eine solche Einladungs-E-Mail erhalten haben, aber den Termin nicht wahrnehmen wollen oder können, möchte er bitte eine kurze Absage unter Angabe des Namens und des Impftermins an absagen-corona-impftermin@lagus.mv-regierung.de schicken. Sollten dadurch Impfkapazitäten frei werden, wird der Landkreis, wahrscheinlich gegen 16 Uhr am Sonnabend, einen kurzfristigen Aufruf über die Presse, die Webseite und die Facebook-Seite starten, dass noch Plätze frei sind.

Gleichzeitig wird das DRK mit einem mobilen Impfteam die Feuerwache der freiwilligen Feuerwehr in Gadebusch (Agnes-Karll-Straße 46) besetzen und dort insgesamt 100 Impfdosen Astrazeneca ohne vorherige Terminanmeldung anbieten – in der Zeit von 8 bis 16 Uhr.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Umfeld der Impfzentren ist eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen und die Hygieneabstände sind einzuhalten. Impfausweis und Personalausweis müssen mitgebracht werden.

Von OZ