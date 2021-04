Wismar

Wie viele Dienstage zuvor hat auch der heutige Dienstag wieder viele Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg gebracht – insgesamt 55. Das sind zwei mehr als am Dienstag vergangener Woche. Die Inzidenz im Kreis steigt leicht auf 123,9.

323 Menschen befinden sich aktuell mit einer Infektion in Quarantäne. Außerdem gibt es zwei weitere Todesfälle.

Im Fallgeschehen finden sich weiterhin viele familiäre Zusammenhänge, darunter auch zwei komplette Familienhaushalte, die am selben Tag ein positives Ergebnis erhielten. Einer mit fünf, einer mit drei Personen sowie 13 weitere Elternteile, Großeltern oder Partner zu bereits infizierten Personen.

Ein neuer Fall steht im Zusammenhang mit der Quarantäneverfügung für die Kita in Wahrsow und ein Fall eines Patienten aus einer Praxis in der es einen positiven Fall gegeben hatte war auch unter den neuen Meldungen. Es gibt auch wieder einige Ansteckungen im Arbeitsumfeld. In einem holzverarbeitenden Betrieb in Wismar liegt mit dem nun vierten Fall eine kleinere Häufung von Fällen vor. Zwei neue Fälle stammen aus dem Pflegebereich.

Eine Allgemeinverfügung

Eine Allgemeinverfügung musste heute für die Kita Deichpatzen in Dassow erlassen werden, die nach einem positiven Test bei einem Kita-Kind eine Quarantäne für 22 Kinder und 5 Beschäftigte der Krippengruppe „Ecke/Jakobs“ bis zum 7.5. bedeutet.

Von OZ