Corona-Fälle in Schweinemastbetrieb Losten bei Bad Kleinen

Ein „kleiner Hotspot“ – so beschreibt der Landkreis Nordwestmecklenburg in seiner Mitteilung vom Donnerstagabend den Corona-Ausbruch in einem „landwirtschaftlichen Betrieb im Amtsbereich Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen“. Nach OZ-Informationen handelt es sich dabei um die Tierzucht Gut Losten GmbH & Co. KG in Losten bei Bad Kleinen.

In dem Schweinemastbetrieb sollen bereits am Montag drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Am Donnerstag kamen weitere vier hinzu.

Geschäftsführer und Inhaber des Betriebes, Bernd Neteler, sagt auf OZ-Anfrage nur kurz und knapp: „Kein Kommentar.“

60 000 Tiere auf dem Hof

Unklar ist bislang, wie das Virus in die Anlage kommen konnte und ob der Betrieb normal weiterlaufen kann. Mit Stand 2018 wurden etwa 60 000 Schweine in dem Betrieb in Losten gehalten. 70 Mitarbeiter wurden zu diesem Zeitpunkt dort beschäftigt.

Seit 2009 betreibt das Unternehmen auch eine Biogasanlage. Auch Ackerbau wird vom Gut aus auf etwa 1000 Hektar betrieben.

