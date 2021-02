Corona-Fälle in der Schule Proseken und einer Wismarer Kita

Wismar

Jetzt hat es die Regionale Schule in Proseken erwischt: Nach einem positiven Corona-Test bei einem Schüler müssen die Zehntklässler und Lehrer, die am 28. Januar im Unterricht waren, in Quarantäne. Das Ausgangsverbot für die Betroffenen gilt vorerst bis zum 11. Februar.

Insgesamt sind am Dienstag dem Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 20 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus aus dem Kreisgebiet gemeldet worden. Damit befinden sich derzeit 121 infizierte Menschen in Quarantäne, mit den Kontaktpersonen sind es insgesamt 591. Unter den Neuinfektionen sind drei Personen aus dem Gesundheits- oder Pflegebereich, zwei davon haben ihren Arbeitsplatz außerhalb des Landkreises.

Rund ein Drittel der Neuinfektionen sind im familiären Umfeld aufgetreten.

Kita zum zweiten Mal betroffen

Einen weiteren Fall gibt es in der Kindertagesstätte Hanseatenhaus Wismar. Nachdem am 29. Januar bereits der Kindergarten-Bereich in Quarantäne geschickt wurde, ist diesmal der Krippenbereich betroffen. 41 Kinder und acht Beschäftigte, die am 28. oder 29. Januar in der Einrichtung gewesen sind, müssen nun in häuslicher Quarantäne bleiben – vorerst bis zum 12. Februar. Noch bis zum 10. Februar gilt die Anordnung für den Kindergarten-Bereich. Grund war dort ein positiver Test bei einem Kind. Deshalb dürfen schon seit einigen Tagen knapp 60 Kinder sowie sechs Beschäftigte nicht mehr nach draußen.

Positiver Routine-Test

Und noch eine zweite Kindertagesstätte aus dem Kreis, die Kita „Am Lustgarten“ in Grevesmühlen, ist von einer Quarantäne-Anordnung des Gesundheitsamtes betroffen. Dort ist nach einem Routine-Test bei einer dort beschäftigten Person das Corona-Virus festgestellt worden. Deshalb müssen alle Mitarbeitenden und Kinder des Hortbereiches bis zum 15.2.2021 in Quarantäne, sofern sie am 28. oder 29.1 oder 1.2. in der Einrichtung gewesen sind.

Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg beträgt 64,8. Damit befindet sich der Landkreis am unteren Ende des „blass-roten“ Bereiches. In dem sind auch Schwerin (78,4) und Ludwigslust-Parchim (83,6).

Von OZ