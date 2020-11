Corona-Fall am Berufschulzentrum in Wismar: Mehrere Klassen in Quarantäne

Wismar

Nachdem bereits am Donnerstagmittag bekannt wurde, dass das Geschwister-Scholl-Gymnasium mehrere Klassen in Quarantäne schicken muss, meldet nun auch das Berufsschulzentrum Nord in Wismar am Standort in der Mozartstraße 54 einen positiven Corona-Fall. Nach ersten Informationen soll es sich dabei um einen Schüler handeln. Das Gesundheitsamt schickte daraufhin per Allgemeinverfügung zwei Berufsschulklassen in die 14-tägige Quarantäne.

In der Begründung heißt es unter anderem, dass sich bei der Person am 11. November – also also Mittwoch – erste Covid-19-Symptome gezeigt haben und daraufhin ein Abstrich veranlasst wurde. Das positive Testergebnis kam am Donnerstag. „Alle Schülerinnen und Schüler der beiden betroffenen Klassen der Schule befinden sich bereits in einer fernmündlich angeordneten Quarantäne“, heißt es in dem Dokument weiter.

Zahlreiche Schulen in und um Wismar haben Corona-Fälle

Außerdem gab es in Wismar bereits Corona-Fälle an der Bertolt-Brecht-Schule, der Lansemann-Schule und der Seeblick-Grundschule. In Bobitz traf es die Grundschule. Am Mittwoch wurde bekannt, dass auch eine Schülerin der Grundschule in Lübow positiv auf das Coronavirus getestet wurde und alle Schüler, Lehrer und Beschäftigten der Schule für zwei Wochen in Quarantäne geschickt wurden.

